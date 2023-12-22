В Орехово-Зуеве торжественно открыли ФОК «Звёздный» с ледовой ареной

Фото: Ольга Сычёва
Звёзды мирового хоккея открыли уникальный ФОК «Звёздный» с ледовой ареной в Орехово-Зуеве. Об этом сообщил корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
Теперь жители и гости Орехово-Зуево смогут заниматься на крытой ледовой арене. Также в здании располагаются трибуна на 330 мест, зал технической подготовки для хоккеистов, медпункт, буфет и прокат коньков и вокруг ФОКа оборудовали новые парковые места.
Стоит отметить, что на открытии для зрителей были организованы выступления детского эстрадного хора, розыгрыши подарков и матч между командой легенд нашего и мирового хоккея и сборной воспитанников спортивных школ и игроков местных любительских команд
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