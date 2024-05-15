Подмосковные спортсмены выиграли Кубок России по мотоболу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Команда «Металлург» из Ленинского городского округа завоевала золотые медали Кубка России по мотоболу в Видном. В рамках группового этапа спортсмены «Металлурга» сыграли с тремя клубами из Краснодарского края «Заря», «Агрокомплекс», «Кировец», а также с представителями ДНР – «Союз-3», — поделились в пресс-службе.
В финальном матче подмосковные спортсмены сыграли с представителями Краснодарского края и выиграли со счётом 4:2. По итогам клуб из Подмосковья второй год подряд стал обладателем Кубка России по мотоболу.
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