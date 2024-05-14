Зарайск примет масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Зарайск станет 19 мая центральной подмосковной площадкой самого масштабного полумарафона России с синхронным стартом – «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Участникам предложат четыре дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. Трасса проведёт спортсменов по достопримечательностям города. Это Зарайский кремль, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Водонапорная башня 1916 года постройки, Церковь Ильи Пророка, а также Церковь Троицы Живоначальной. Старт и финиш – на площади у мемориала «Вечный огонь». Для гостей и болельщиков будет оборудована яркая фан-зона с развлекательной интерактивной программой для зрителей всех возрастов», – говорится в сообщении.В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится в восьмой раз и объединит всю страну. Единовременный старт будет дан в 85 регионах от Камчатки до Калининграда ровно в 9 часов по московскому времени в 11 часовых поясах.
Мероприятие проходит в рамках международного полумарафона OneRun, который соберёт свыше 160 тыс любителей бега. Оно состоится в таких странах, как Россия, Бразилия, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Сербия, Пакистан, Камерун, Непал, Египет, Бахрейн, Белоруссия, Киргизия, Армения, Узбекистан и Таджикистан.
Подробности можно найти на официальном сайте.
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