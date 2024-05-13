Подмосковные спортсмены выиграли медали на турнирах по маунтинбайку

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на международных и всероссийских соревнованиях по маунтинбайку. Об сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные и всероссийские соревнования, посвященные старшему тренеру по велосипедному спорту Игорю Герасимову прошли 12 мая в деревне Юкки Ленинградской области.
По итогам двух турниров на счету подмосковных спортсменов одна золотая и три серебряные медали.
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«В возрастной группе юноши 13-14 лет золотую медаль завоевал Алексей Гиманов. Серебряным призером среди юношей в возрастной группе 15-16 лет стал Кирилл Серяков. В международных соревнованиях среди мужчин и женщин спортсмены Александра Ушакова и Даниил Осипов также завоевали серебряные медали», — подчеркнули в пресс-службе.
По итогам двух турниров на счету подмосковных спортсменов одна золотая и три серебряные медали.
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Мира Полтева