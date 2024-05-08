Подмосковные баскетболисты стали призёрами всероссийских соревнований среди юношей

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль всероссийских соревнований среди юношей до 15 лет имени И. Едешко завоевала команда спортшколы Павловского Посада, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за третье место баскетболисты из Павловского Посада победили сборную спортшколы олимпийского резерва №2 «Ювента» из Тольятти со счётом 71:69. Победный мяч забросил защитник Егор Лясников менее чем за секунду до финальной сирены», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что представитель Московской области Кирилл Вихрев вошёл в пятёрку лучших спортсменов турнира. Соревнования проводились в Краснодаре.
Ранее сообщалось, что Новый сезон велозаездов Gran Fondo в Подмосковье стартует 12 мая гонкой в Лотошине.
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