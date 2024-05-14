Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей Кубка России по бадминтону

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду выиграли спортсмены из Московской области на Кубке России по бадминтону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Обе золотые медали в копилку Московской области принёс Артур Печёнкин. Он одержал победу в соревнованиях одиночного разряда среди мужчин и в парном разряде выиграл золото в дуэте со столичным спортсменом Александром Зинченко», — говорится в сообщении.Серебро завоевали Вячеслав Добычкин в одиночном разряде, Глеб Степаков и Георгий Лебедев в парном соревновании, а также Глеб Степаков и Мария Сухова — в смешанном парном разряде.
Бронзовую медаль выиграла Алина Бусыгина, выступавшая в дуэте с москвичкой Марией Суховой.
Всего в соревнованиях, которые проводились в Саратове, приняли участие более 160 спортсменов.
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