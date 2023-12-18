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Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на международном Кубке Сальникова

18 декабря 2023, 13:49
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Восемь медалей завоевали подмосковные пловцы на международном Кубке Сальникова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» по плаванию проходили с 16 по 18 декабря в Санкт-Петербурге.

По итогам соревнований пловцы Московской области завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.


Обладателями золотых медали стали Евгений Рылов на дистанции 200 м и Юлия Ефимова на дистанции 50 м брассом. На второй ступени пьедестала расположились Александр Степанов в заплыве на 500 м и 1500 м вольным стилем и также Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 м.

Кроме этого, в дистанции на 100 метров брассом серебро получила Юлия Ефимова.

Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Герман Зажирский в заплыве на 200 метров баттерфляем и Роман Акимов на дистанции 400 метров вольным стилем.

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Винер назвала унижением выступление спортсменов из России без флага и гимна
18 декабря 2023, 12:49

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Условия допуска для российских спортсменов унизительны. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
Она отметила, что России больше не нужно ранее заветное место на Олимпиаде в Европе, поскольку отправка туда российской художественной гимнастки будет позором и унижением. Это связано с тем, что по новым условиям спортсмены из России должны выступать в нейтральном статусе, то есть, без государственного флага и гимна. Винер заявила, что на таких условиях «мы больше никогда не будем выступать». 

Олимпийский комитет России ранее сообщил, что не будет финансировать россиян, которые согласятся выступать в нейтральном статусе. 

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#спортсмены
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Российский вратарь Георгиев установил новое достижение в НХЛ
18 декабря 2023, 11:10

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Россиянин Александр Георгиев установил новое достижение для вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он одержал свою 40-ю победу в 2023 календарном году.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ команда Георгиева «Колорадо Эвеланш» нанесла поражение «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2. Российский вратарь в этой встрече отразил 26 из 28-ми бросков по своим воротам. Эта победа для него стала 15-й в сезоне. По этому показателю Георгиев делит второе место с голкипером «Виннипег Джетс» Коннором Хеллибайком. Лидирует вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэчер Демко, у которого 16 побед.

Зато по итогам календарного 2023 года российскому вратарю нет равных. У Георгиева уже 40 побед. На втором месте вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, у которого 35 побед. Тройку лучших замыкает всё тот же Хеллибайк из «Виннипег Джетс». На его счету 34 победы.

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#матч
#хоккей
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Подольская команда обыграла легенд хоккея в рамках проекта «Выходи во двор»
18 декабря 2023, 09:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Жители Подольска обыграли «Легенд хоккея» по буллитам в матче проекта «Выходи во двор». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Подольске дали старт третьему зимнему сезону уникального проекта «Выходи во двор», в рамках которого звезды отечественного хоккея играют против любительских сборных Подмосковья.

«Стартовый матч третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» собрал на трибунах ледовой арены «Витязь» в Подольске более 3,5 тысяч зрителей. Этот матч мы посвятили памяти главы городского округа Дмитрия Жарикова. Благодарю Легенд хоккея за то, что поддерживают этот проект, приезжают в разные города Подмосковья, встречаются с детьми, болельщиками и показывают пример нашему молодому поколению», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На протяжении всей игры зрители наблюдали напряженному борьбу. Основное время матча закончилось со счётом 7:7. Победителя должна была определить серия буллитов. Счет серии открыли самые юные хоккеисты, выступавшие на открытии сезона в составах Легенд и местных жителей. 

Кроме этого, юные участники смогли забить по одной шайбе и при счете 8:8 в борьбу вступили взрослые хоккеисты.Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу любительской сборной из Подольска.

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#подмосковье
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Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации
Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые выступил в шоу на коньках
17 декабря 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перене тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Об этом сообщили в пресс-службе шоу Авербуха.
Шоу «Вместе и навсегда», которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха, проходит в воскресенье, 17 декабря, в Москве.

Ранее Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором впервые после ампутации конечностей вышел на лёд на коньках.

Напомним, что 10 января текущего года 46-летний фигурист Роман Костомаров был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. В течение 175 дней спортсмен проходил лечение в медицинском учреждении. Из-за развивавшегося некроза медики приняли решение ампутировать часть ног и рук Костомарова. Кроме того, было диагностировано частичное повреждение головного мозга.

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#роман
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Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с россиянкой Андреевой
17 декабря 2023, 15:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинская теннисистка, 39-я ракетка мира Марта Костюк отказалась выступить в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция). Её соперницей по финальному матчу должна была стать россиянка Мирра Андреева.
Ранее в финал отобралась хорватская спортсменка Донна Векич. Но она получила травму и была вынуждена сняться с турнира. Тогда организаторы обратились к Костюк с предложением заменить хорватку. Та согласилась.

Андреева в полуфинале обыграла Варвару Грачёву, которая сменила российское гражданство на французское. Узнав, с кем ей предстоит встретиться в финале, Костюк снялась с турнира, так и не сыграв на нем ни одного матча. Пресс-служба соревнований в официальном релизе указала, что причиной такого решения спортсменки стала «геополитическая ситуация на Украине».

Мирра Андреева в нынешнем сезоне поднялась в мировом рейтинге с 405-го места на 46-е. Международная теннисная ассоциация (Women's Tennis Association, WTA) признала её новичком года.

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#теннис
#турнир
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Глава UFC Дана Уайт назвал дату следующего боя Петра Яна
Глава UFC Дана Уайт: Петр Ян и Сонг Ядонг сойдутся в поединке 9 марта на UFC 299
17 декабря 2023, 14:48

Фото: istockphoto/PaSta77

Глава Международной федерации смешанных единоборств (UFC) Дана Уайт назвал дату следующего боя российского бойца Петра Яна. По его словам, это произойдёт 9 марта 2024 года во время турнира UFC 299.
Соперником россиянина станет боец из Китая Ядонг Сонг, сообщает «Спорт Экспресс». Китайский спортсмен является седьмым номером мирового рейтинга. На его счету 21 победа и семь поражений в октагоне. В прошлом поединке Сонг победил американца Криса Гутьерреса единогласным решением судей.

Пётр Ян является экс-чемпионом мира в легчайшем весе. На его счету 16 побед и пять поражений в профессиональной карьере. 11 марта нынешнего года в Лас-Вегасе Ян единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили. Поединок с Сонгом даст 30-летнему бойцу хороший шанс дать новый толчок слегка забуксовавшей карьере.

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#спорт
#победа
#экспресс
#спортсмен
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Биатлониста Легрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
17 декабря 2023, 14:12

Фото: istockphoto/vlado85rs

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил олимпийского чемпиона норвежца Стурлу Хольма Легрейда от масс-старта на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Лейцерхайде. Это произошло после того, как норвежец произвёл непроизвольный выстрел в стену в теле, где живёт команда.
Сам Легрейд едва не плакал, когда объяснял журналистам случившееся. Легрейд объяснил происшедшее тем, что на этот раз биатлонисты получили патроны в отеле, а не в подсобном помещении на стадионе, как это обычно происходит. Он собирался произвести холостой тренаж и ему просто не пришло в голову, что обойма заряжена. Норвежец прицелился в пуфик, стоявший у стены, и был просто потрясён, когда раздался звук выстрела, а в пуфике появилась дырка.

Сначала Легрейд давал объяснения в полиции, где ему сказали, что никаких последствий, скорее всего, не будет. А вот спортивная федерация отстранила спортсмена от гонки за недопустимую небрежность в обращении с оружием. Сам Легрейд выглядел очень расстроенным, но сказал, что с пониманием относится к решению IBU, так как осознаёт, сколь важно внимательно и осторожно обращаться с инвентарём, который способен отнять жизнь у человека.

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#жизнь
#гонки
#биатлон
#спортсмены
#выстрел
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Баскетболистка из Химок Павлова выиграла приз «Железная воля»
15 декабря 2023, 20:43

Фото: пресс-служба Минспорта ИО

Баскетболистка подмосковной команды Khimki Power Екатерина Павлова завоевала индивидуальную награду чемпионата России по баскетболу 3х3 «Железная воля». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
По данным министерства, за четыре матча чемпионата страны Павлова набрала 40 очков, а также записала в актив 17 подборов и пять передач.

Женская команда Khimki Power была сформирована в новом составе на базе областного Центра спортивной подготовки №5 всего месяц назад. В конце ноября сумела завоевать путёвку на следующий уровень. 
 
В Архангельске, где проходили игры женского тандема, подмосковные баскетболистки набрали первые рейтинговые очки, показав достойную борьбу в матчах с трёхкратными чемпионами «ЦОП-Петербург» и обладателями Кубка и Суперкубка России – МБА из Москвы. 
 
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Подмосковный ЖБК «Спарта энд К» одержал волевую победу в чемпионате России
15 декабря 2023, 16:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб из Видного «Спарта энд К» одержал непростую победу в 14-м туре чемпионата России в Премьер-лиге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Соперницами видновчанок в домашнем матче были баскетболистки из московской команды МБА. Через три минуты с начала игры МБА вела со счетом 8:2. Однако подмосковные спортсменки перехватили инициативу и вышли вперёд ещё до середины первой четверти 18:16. 
 
Во второй половине игры «Спарта энд К» выигрывала уже с преимуществом 18 очков – 46:28. Москвички сократили отставание до -3, но спастись так и не сумели. Игра завершилась со счётом 67:64.
 
Самым результативным игроком в составе клуба из Видного стала Анна Кузнецова. Она набрала 19 очков, сделала пять подборов и три передачи.
 
Для подмосковного клуба нынешняя победа стала третьей в сезоне. При этом МБА – один из лидеров чемпионата России. 
 
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#минспорт мо
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