Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на международном Кубке Сальникова

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Восемь медалей завоевали подмосковные пловцы на международном Кубке Сальникова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» по плаванию проходили с 16 по 18 декабря в Санкт-Петербурге.
По итогам соревнований пловцы Московской области завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.
Обладателями золотых медали стали Евгений Рылов на дистанции 200 м и Юлия Ефимова на дистанции 50 м брассом. На второй ступени пьедестала расположились Александр Степанов в заплыве на 500 м и 1500 м вольным стилем и также Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 м.
Кроме этого, в дистанции на 100 метров брассом серебро получила Юлия Ефимова.
Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Герман Зажирский в заплыве на 200 метров баттерфляем и Роман Акимов на дистанции 400 метров вольным стилем.
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По итогам соревнований пловцы Московской области завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.
Кроме этого, в дистанции на 100 метров брассом серебро получила Юлия Ефимова.
Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Герман Зажирский в заплыве на 200 метров баттерфляем и Роман Акимов на дистанции 400 метров вольным стилем.
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Мира Полтева