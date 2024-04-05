Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате России по ушу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Ушуисты из Московской области завоевали 11 медалей на чемпионате и первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по ушу в дисциплине саньда и первенство России по ушу в дисциплинах саньда и таолу проходили в Московском дворце ушу.
В соревнованиях принимали участие свыше 100 спортсменов из 45 регионов России. По итогам турниров на счету Московской области две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.
Стоит отметить, что Мариам Казумян и Виктория Крюкова выиграли «серебро» чемпионата России по ушу в дисциплине саньда среди женщин.
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В соревнованиях принимали участие свыше 100 спортсменов из 45 регионов России. По итогам турниров на счету Московской области две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.
«Победительницами первенства России в дисциплине саньда стали Екатерина Минеева и Варвара Козак. Серебряных медалей среди 14-15-летних спортсменов выигали Ярослав Жевлаков и Полина Потанина. Бронзовы призерами стали Яков Назаров , Максим Богатель,Валентина Маякова, а также Егор Рябов и Анастасия Терещенко», — поделились в пресс-службе министерства.
Стоит отметить, что Мариам Казумян и Виктория Крюкова выиграли «серебро» чемпионата России по ушу в дисциплине саньда среди женщин.
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Мира Полтева