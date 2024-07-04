Самбисты из Подмосковья завоевали пять медалей Универсиады

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на IX Всероссийской летней Универсиаде по самбо, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль подмосковной команде принесла чемпионка Европы и мира по самбо Эльмира Кахраманова, выступающая в весовой категории до 59 кг. В борьбе за первое место она победила ещё одну представительницу Московской области Нину Сердюк», — говорится в сообщении.Ещё одно серебро, помимо Нины Сердюк, завоевала королёвская самбистка Эвелина Петрова: она сражалась в категории до 54 кг.
А бронзовые медали выиграли два спортсмена из подмосковного Воскресенска: Дмитрий Яшин (весовая категория — до 79 кг) и Сергей Никулин (весовая категория — до 64 кг).
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