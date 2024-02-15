Тренер Силкин назвал Парагвай сильным противником

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча Россия – Парагвай, назвав последних достаточно сильными противниками.
«Здорово, что удалось привезти сильных соперников. Видно, что РФС проделал хорошую работу. Главное, чтобы у футболистов была мотивация, иначе никакого смысла в таких матчах не будет. Настрой в любом случае имеет значение. Нужно ли вызывать Миранчука и Головина? Всё будет зависеть от того, какие цели намерен преследовать тренерский штаб», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Он подчеркнул, что в этом матче нужны будут все сильнейшие игроки.
Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Кроме того, он хвалил команду.
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