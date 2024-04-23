В Подмосковье состоялся первый матч Кубка школьной лиги по баскетболу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Среди юношей победу одержали учащиеся средней школы №12, за ними расположились баскетболисты из средней школы №29, замкнули тройку призёров представители средней школы №30. В соревнованиях девушек первое место заняла средняя школа №30, обладателями серебряных наград стали юные спортсменки из седьмой средней школы и на третью ступень пьедестала поднялись учащиеся четвёртой средней школы», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что с начала запуска проекта в нем приняли участие свыше 1,5 тысячи человек.
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