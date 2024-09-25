Велосипедисты из Подмосковья заняли призовые места в финале Кубка России по маунтинбайку

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на заключительном этапе Кубка России по маунтинбайку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Действующая чемпионка России Александра Ушакова заняла первое место в дисциплине «гонка в гору» среди женщин. Елизавета Тисленко из Самарской области заняла второе место, а Елизавета Третьякова из Свердловской области — третье.
Среди мужчин в той же дисциплине третье место занял Даниил Осипов из Московской области. Николай Иванов и Павел Лунд из Санкт-Петербурга заняли первое и второе места соответственно.
Неделей ранее Александра Ушакова стала чемпионкой России по маунтинбайку, показав лучший результат на четырёх этапах многодневной гонки: индивидуальной гонке на время, гонках кросс-кантри и марафоне.
Заключительный этап Кубка России по маунтинбайку проходил 21–22 сентября в посёлке Псебай Краснодарского края.
Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Читайте также:
Команда из Подмосковья выиграла бронзу чемпионата России по мини водному поло
Свыше 30 тяжелоатлетов поборолись в Серпухове за приз чемпиона мира Зубова
Две команды из Московской области стали призерами юбилейного турнира по киле
Среди мужчин в той же дисциплине третье место занял Даниил Осипов из Московской области. Николай Иванов и Павел Лунд из Санкт-Петербурга заняли первое и второе места соответственно.
Неделей ранее Александра Ушакова стала чемпионкой России по маунтинбайку, показав лучший результат на четырёх этапах многодневной гонки: индивидуальной гонке на время, гонках кросс-кантри и марафоне.
Заключительный этап Кубка России по маунтинбайку проходил 21–22 сентября в посёлке Псебай Краснодарского края.
Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Читайте также:
Команда из Подмосковья выиграла бронзу чемпионата России по мини водному поло
Свыше 30 тяжелоатлетов поборолись в Серпухове за приз чемпиона мира Зубова
Две команды из Московской области стали призерами юбилейного турнира по киле
Дайана Хусинова