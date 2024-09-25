Велогонщик Фокин из Подмосковья выиграл бронзу на чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Михаил Фокин из Московской области завоевал бронзовую медаль на многодневной велогонке «Дружба народов Северного Кавказа», которая проводилась в статусе чемпионата России по велоспорту-шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Велогонка проходила в тринадцать этапов, её протяжённость составила более полутора тысяч километров, которые участники турнира проехали по дорогам Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечни. Михаил Фокин стал лучшим по итогам одного из этапов, а также пришёл третьим ещё на двух этапах. Всего на преодоление маршрута у Фокина ушло 33 часа 10 минут. Такой результат обеспечил ему бронзовую медаль», — говорится в сообщении.Отмечается, что победителем гонки стал Савва Новиков из Тульской области, а второе место занял петербуржец Вячеслав Иванов.
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