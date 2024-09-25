Велогонщик Фокин из Подмосковья выиграл бронзу на чемпионате России

В химкинском Центре спортивной подготовки №5 провели фотосессию баскетбольных команд и встречу со СМИ перед стартом сезона, сообщили в пресс-службе городского округа. Традиционный медиадень проходит каждый год, согласно требованиям регламентов турниров, в которых участвуют команды.