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Подмосковные спортсмены завоевали три медали Кубка России по пулевой стрельбе

26 июня 2024, 17:49
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Одну из золотых медалей в копилку Московской области принёс Антон Аристархов в стрельбе с дистанции десять метров из пневматического пистолета среди мужчин. Второе золото подмосковные стрелки выиграли в составе команды: Антон Аристархов, Егор Моисеев и Дмитрий Бондарь стали лучшими в дисциплине: «пистолет пневматический 10 м, командные соревнования», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль турнира выиграли представители Подмосковья Софья Никулина и Антон Аристархов в дисциплине «пистолет пневматический 10 м, смешанные пары».



Соревнования проводятся с 17 по 27 июня в подмосковном селе Игнатово.

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#стрельба
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#московская область
#подмосковье
День йоги проведут в Московской области
26 июня 2024, 17:41

Фото: istockphoto / Nastco

В Подмосковье пройдет День йоги 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие пройдет в Одинцовском округе в посёлке Заречье на стадионе Зареченской школы.

В этот день мастера оздоровительных практик поделятся со взрослыми и детьми секретами популярных упражнений йоги.

«Занятие предназначено для людей всех возрастов. В программе: практика Power Yoga flow, шавасана под звуки ханг. Также на площадке будут проходить мастер-классы педагогов студии «Живой йоги». Участники узнают секреты гвоздестояния, правильного выравнивания тела с помощью ортопедических мячей, а также смогут посетить детскую йогу для улучшения осанки и профилактики плоскостопия», — поделились в пресс-службе.

Чтобы принять участие в мероприятии, вам нужно зарегистрироваться. Среди участников будут разыграны абонементы в студию йоги и различные подарки от партнёров.

Для посещения мастер-классов вам понадобятся: коврик, солнцезащитные средства, головной убор и вода. Начало занятий 29 июня в 17:00.

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Эксперт Бабаев: «Флорида» заслужила Кубок Стэнли
26 июня 2024, 17:29

Фото: Istockphoto / FotografieLink

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» заслужила победу в розыгрыше Кубка Стэнли. Такое мнение высказал известный агент Шуми Бабаев.
«Самая большая проблема каждого из финалистов, «Флориды» и «Эдмонтона», была не физическая, а психологическая. В седьмой игре во «Флориде» смогли разобрать все эти моменты, пропустили соперника только раз к пятачку, а всё остальное Бобровский подтащил. Держали «Эдмонтон» в стороне от центра и смогли нейтрализовать его основную ведущую силу. Плюс удача была на стороне «Флориды», и она больше заслужила победу. Очень хорошо, что эта команда впервые выиграла Кубок Стэнли. Майами – значимый для Америки город, и привезти туда кубок очень важно», – отметил Бабаев в разговоре с «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Флорида» в первый раз в истории клуба завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» чемпионами стали российские хоккеисты Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года. Ранее его лучшим результатом был выход в финал в 1996 и 2023 годах.

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Депутат Валуев предложил запретить госканалам транслировать Евро-2024
26 июня 2024, 17:12

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

В России не стоит показывать по телевидению чемпионат мира по хоккею и матчи Евро-2024. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Валуев. Так он прокомментировал слова Вячеслава Фетисова, назвавшего предательством трансляции в нашей стране международных соревнований, от которых отстранены российские сборные.
«Согласен с Фетисовым – мы скоро придем к пониманию этого. Госканалы не должны это показывать, тогда не останется желающих обзывать наших спортсменов», – сказал Валуев в беседе с «РБ Спорт».
В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех соревнований под своей эгидой. Сборная России по футболу уже пропустила чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024.

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#депутат
#спорт
#чемпионат европы
#футбол
#хоккей
#чемпионат мира
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Сборная Московской области заняла второе место на Спартакиаде учащихся
26 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области по пляжному волейболу заняла второе место на Спартакиаде учащихся. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Летняя Спартакиада учащихся России по пляжному волейболу среди юношей и девушек проходила с 21 по 25 июня в Краснодаре.

«Спортсменки из Подмосковья завоевали серебряные медали на XII летней Спартакиаде учащихся России по пляжному волейболу среди девушек. Волейболистки успешно прошли групповой этап и вышли в финальный раунд со второго места. В полуфинале они победили команду из Челябинской области со счётом 2:0. Однако в решающем матче сборная Московской области уступила команде Краснодарского края с результатом 1:2», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что команда юношей также завершила своё выступление на четвёртом месте, не дойдя до призовой тройки.

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#медали
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#школьники
#волейбол
#подмосковье
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Школьники из Подмосковья завоевали медали на соревнованиях по волейболу
26 июня 2024, 12:43

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные школьники завоевали медали всероссийских соревнований по волейболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» прошли с 16 по 21 июня в Раменском.

Две команды из Московской области показали отличные результаты. спортсмены представляли городские округа Химки и Домодедово.

«Команда девушек из химкинской школы «Лига первых» завоевала серебряную медаль. А волейболисты Домодедовской средней общеобразовательной школы № 1 стали бронзовыми призёрами среди юношей. Кроме того, игрок команды Грайр Саркисян был признан самым эффективным игроком финального матча», — подчеркнули в пресс-службе.

Подмосковные команды впервые завоевали медали на престижных соревнованиях «Серебряный мяч», пройдя через областной и отборочный этапы в Центральном федеральном округе.

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#школы
#домодедово
#медали
#медаль
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#спортсмены
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Вратарь Купатадзе рассказал, почему любит забивать голы
25 июня 2024, 20:14

Фото: Istockphoto / matimix

44-летний вратарь «Газпрома-Югры» и сборной Грузии Звиад Купатадзе раскрыл секрет своей уникальной результативности. Один из самых возрастных футболистов в истории России – ещё и лучший бомбардир среди вратарей российской Суперлиги.
По подсчётам Купатадзе, у него 47 голов на высшем уровне: 28 – в Суперлиге, пять – в Кубке, один в Суперкубке, семь – в еврокубках и столько же – за сборную.
«В футзале большая результативность, но голы вратаря особенные. Как правило, это какой-то драматичный и решающий гол. Я защитник ворот, это прежде всего. На своей позиции испытываю большое психологическое напряжение. И в какой-то момент ты хватаешь мяч, бьёшь и забиваешь. Это сумасшедшая разрядка и неописуемая радость», – рассказалКупатадзе в интервью «РБ Спорт».
Он добавил, что посвящает все свои голы отцу, который ушёл из жизни три года назад.

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Стало известно, где мечтает играть футболист Андрей Мостовой
Полузащитник Зенита Мостовой хочет в английскую сборную
25 июня 2024, 20:07

Фото: istockphoto/gorodenkoff

О любви к английской премьер-лиге и желании в ней сыграть рассказал полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой.
Также 26-летний футболист поддерживает английскую сборную на Евро-2024, пишет Metaratings.ru.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов — братский народ», — сказал Мостовой.

Английская сборная спустя два тура группового этапа Евро-2024 находится на первом месте в таблице группы С. Она набрала четыре очка. У Сербии один балл и последнее четвертое место.

Во вторник, 25 июня, в 22:00 по Москве пройдут заключительные матчи в групповом этапе группы С. Англичане сыграют со Словенией, а сербы с датчанами.

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«Они что-то знают»: Мостовой – о трансферной политике «Зенита»
25 июня 2024, 20:02

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не понимает принципов трансферной кампании ФК «Зенит». В текущее межсезонье команду пополнили Сергей Волков, Максим Глушенков и Юрий Горшков.
«Я пока не понимаю политику «Зенита» в это трансферное окно. Сначала – 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим. Они всё равно были претендентами на титул в следующем сезоне», – сказал Мостовой в беседе с «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне команда Сергея Семака в шестой раз подряд стала чемпионом России. Помимо этого, сине-бело-голубые завоевали Кубок России.

13 июля «Зенит» встретится с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.

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Подмосковные танцоры выиграли соревнования по акробатическому рок-н-роллу
25 июня 2024, 17:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные танцоры стали победителями Спартакиады учащихся по акробатическому рок-н-роллу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Заключительный этап XII летней Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу состоялся 24 июня в Москве.

«В дисциплине «В-класс-микст» первое место заняла пара Кирилл Разумов и Злата Бородкина из Московской области. В дисциплине «А-класс-микст» Кирилл Разумов и Мария Каринская удостоились почётного третьего места.По итогам турнира сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачёте», — поделились в пресс-службе.

В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из 21 региона России. От Московской области выступили три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи.

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#подмосковье
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