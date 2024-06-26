Подмосковные спортсмены завоевали три медали Кубка России по пулевой стрельбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Одну из золотых медалей в копилку Московской области принёс Антон Аристархов в стрельбе с дистанции десять метров из пневматического пистолета среди мужчин. Второе золото подмосковные стрелки выиграли в составе команды: Антон Аристархов, Егор Моисеев и Дмитрий Бондарь стали лучшими в дисциплине: «пистолет пневматический 10 м, командные соревнования», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль турнира выиграли представители Подмосковья Софья Никулина и Антон Аристархов в дисциплине «пистолет пневматический 10 м, смешанные пары».
Соревнования проводятся с 17 по 27 июня в подмосковном селе Игнатово.
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