Подмосковные спортсмены завоевали три медали на соревнованиях по ВМХ в Саранске

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Московской области завоевали три медалей первенства России и Всероссийских соревнований по велоспорту по ВМХ фристайл-парк. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Софья Непрынцева выиграла первенство России среди девушек 15-16 лет. На Всероссийских соревнованиях золото у мужчин завоевал Игорь Соколов. А Дмитрий Галкин стал серебряным призёром. Все спортсмены – воспитанники подмосковного Училища олимпийского резерва №1», – отметили в министерстве.Соревнования по велоспорту ВМХ фристайл-парк проходят с 9 по 12 августа в Саранске. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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