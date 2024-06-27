Гольфист Нагиев из Подмосковья завоевал медаль международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Московской области Давид Нагиев на турнире «АГР Пайн Крик Кап» — первом международном этапе серии «Кубок АГР-2024» по гольфу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Судьба медалей турнира решалась в переигровке, так как первоначально к финишу с одинаковым счётом пришли Давид Нагиев, Пётр Коносов и Владимир Осипов. При переигровке верхнюю ступень пьедестала занял Владимир Осипов, серебро досталось Петру Коносову, а бронза — Давиду Нагиеву», — говорится в сообщении.Турнир «АГР Пайн Крик Кап» проводился в гольф-клубе в селе Кашино Свердловской области с 24 по 25 июня.
Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Кубке России по пулевой стрельбе.
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