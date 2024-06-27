В Подмосковье провели соревнования по авиамодельному спорту

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Химках прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования в классе моделей F-2D памяти Валентина Глушко прошли 22 и 23 июня.
В соревнованиях приняли участие 57 лучших экипажей из 11 регионов России.
Кроме этого, по итогам командного зачета первое место у команды «АСК МАИ», второе – ДЮТ «Интеграл», третье – «Соколы Нечерноземья».
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В соревнованиях приняли участие 57 лучших экипажей из 11 регионов России.
«Все призовые места завоевали пилоты из Московской области. По итогам десяти туров в зачете среди юниоров победителем стал Александр Коблов «Соколы Нечерноземья». Серебряную и бронзовую награды завоевали воспитанники дома юных техников «Интеграл» Давид Абрамов и Константин Кошев», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, по итогам командного зачета первое место у команды «АСК МАИ», второе – ДЮТ «Интеграл», третье – «Соколы Нечерноземья».
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Мира Полтева