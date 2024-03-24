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«Спартак» пригласил в гости Халилова, который спас более 100 человек в «Крокусе»

24 марта 2024, 16:13
Фото: iStock/efks

Фото: iStock/efks

Московский ФК «Спартак» пригласил на стадион 15-летнего гардеробщика Ислама Халилова, который, рискуя своей жизнью, спас более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Халилов является болельщиком «Спартака» и даже несколько лет занимался в их академии. В воскресенье он посетил арену в Тушине, где встретился с футболистами клуба. Они подарили ему белую игровую футболку клуба с номером 1 и его фамилией, абонемент на домашние матчи команды, а также провели экскурсию по стадиону.

В сообщении указывается, что Ислам проявил героизм, выведя из атакованного здания концертного зала более 100 человек. Его пригласили на стадион, чтобы лично поблагодарить за проявленное мужество.

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#теракт
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Автогонщику Алонсо грозит штраф за провоцирование аварии на трассе
Пилота «Астон Мартина» Алонсо вызвали к стюардам после аварии Рассела
24 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/Jerry Ballard

Испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вызвали к стюардам после аварии британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Рассела на Гран-при Австралии «Формулы 1». Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
В воскресенье в Мельбурне прошла гонка, в ходе которой Рассел потерял управление и врезался в отбойник. Стюарты подозревают, что аварию мог спровоцировать Алонсо, который слишком рано затормозил.

При этом Алонсо заявил, что был сосредоточен исключительно на том, что происходит впереди, а не позади его автомобиля. У его машины на последних 15 кругах возникли проблемы с батареей, поэтому под конец гонки он испытывал трудности и не мог следить за происходящим сзади.

Затем он всё же увидел аварию и «очень волновался» из-за произошедшего.

По итогам заезда Алонсо занял шестое место.

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#авария
#штраф
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Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве
23 марта 2024, 16:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Москве завершилась церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что церемония проходила в ритуальном зале ЦКБ при президенте РФ. Первыми с ушедшим из жизни Уткиным попрощались его родные, друзья и коллеги, после чего траурная процедура была доступна для всех желающих.

Уточняется, что Уткин будет похоронен на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.

Напомним, Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. Предварительной причиной смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина названа тромбоэмболия легочной артерии. С 1 сентября 2010 года Уткин занимал пост главного редактора «НТВ-Плюс».

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Названа предварительная причина смерти Уткина

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Матч Россия – Парагвай отменили из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 10:15

Фото: iStock/FotografieLink

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая, запланированный на 25 марта в Москве, отменён из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что матч должен был состояться на столичном стадионе «Динамо».

В сообщении сказано, что РФС совместно с Парагвайской футбольной ассоциацией приняли решение об отмене матча с договорённостью провести его в другой период времени, который на данный момент не определён.

Болельщики, купившие билет на матч, смогут 100% потраченной суммы. Информацию о порядке возврата билетов опубликуют позже.

По последним данным, в результате теракта в концертном зале в подмосковном Красногорске погибло 82 человека, сотни людей пострадали. Раненых экстренно госпитализировали в больницы Москвы и Московской области. На месте происшествия работают спасатели, которые разбирают завалы.

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#футбол
#матч
#теракт
#россия
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Комментатор Майков заявил о преображении Овечкина в сезоне
22 марта 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Хоккейный комментатор Филипп Майков заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин преобразился по ходу сезона.
«Это же не первый сезон, когда Овечкин не добирает. За все время своей карьеры он доказал, что на дистанции он наберёт приличное количество. Сейчас у него 23 шайбы, считай, перед этим сезоном за три года контракта надо было стабильно забивать по 24 в год. В этом году он уже пойдёт на опережение этого графика. Конечно, важно успеть закинуть побольше», — пояснил в беседе с Газета.ру Майков.

Он выразил уверенность в том, что хоккеист сможет забить почти 30 шайб за период, что будет для самого спортсмена очень хорошо.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил две шайбы в матче своей команды с «Калгари Флэймз», тем самым до 51 гола сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.

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#рекорд
#нхл
#александр овечкин
#хоккей
#спортсмены
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Подмосковные бобслеисты завоевали три медали чемпионата России
22 марта 2024, 18:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую награды завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по бобслею в категории «двойки», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль завоевал экипаж в составе Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова. Вторую ступень пьедестала также занял подмосковный тандем — Алексей Лаптев и Степан Дубинко. Третье место заняла подмосковная «двойка» в составе Алексея Стульнева и Александра Ефимова», — отмечается в сообщении.
Чемпионат России по бобслею проводился в Сочи в период с 21 по 23 марта. Соревнования были организованы в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что подмосковная сборная по настольному теннису впервые в истории выиграла серебряные медали командных соревнований чемпионата России. Победителями стали представители Оренбургской области, а третье место разделили команды Башкирии и Санкт-Петербурга.

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#спорт
#московская область
#подмосковье
#медали
#сочи
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Подмосковные дзюдоисты стали золотыми призерами первенства ЦФО
22 марта 2024, 18:01

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре золота первенства ЦФО завоевали дзюдоисты из Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек прошло с 13 по 16 марта в Мичуринске.
В Соревнованиях приняли участие свыше 520 спортсменов из 16 субъектов центрального федерального округа.

«В весовой категории до 36 килограммов победу отпраздновала Ойша Пирова из городского округа Пушкинский. В весе до 42 обладателем золотой медали стал Абубакра Джураев из Щелкова. Филипп Ахтырский и Тигран Еремян из Королева выиграли золото в весе 46 кг и до 50 кг соответственно. Кроме этого, бронзовую медаль в категории до 60 кг завоевал королевский спортсмен Никит Стрельцов», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что победители турнира будут представлять Московскую область на первенстве России по дзюдо.

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#подмосковье
#медали
#первенство
#дзюдо
#спортсмены
#победители
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Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира
22 марта 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Rost-9D

Сборная России по футболу в возрасте до 21 года обыграла в товарищеском матче сверстников из Уругвая. В 2023 году уругвайцы выиграли чемпионат мира в своей возрастной категории.
Игра проходила в столице Уругвая Монтевидео и закончилась, когда в Москве была уже глубокая ночь. Встреча была равной, техничные и быстрые уругвайцы пытались завладеть преимуществом, но российская молодёжь превосходила хозяев поля в физической мощи и умело перекрывала фланги, препятствуя развитию стремительных атак южноамериканцев.

Единственный мяч, ставший победным для сборной России, забил на 81-й минуте с пенальти Дмитрий Кучугура. Отыграться Уругвай просто не успел. Следующий матч российская молодёжка проведёт 23 марта против команды «Насьональ» (U-21).

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#футбол
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Агент Сафонов о матче РФ – Сербия: «Праздник удался»
22 марта 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал победу Росси в матче против Сербии, отметив, что игра удалась.
«Праздник удался. Много болельщиков на трибунах, поле в идеальном состоянии. Игра была товарищеская, но всё равно было видно желание нашей сборной победить. Красной карточки там 100% не было. Было бы логичнее показать там жёлтую, но есть буква закона. Матч понравился, сербы несмотря на удаление смотрелись достойно», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Сафонов.

Он подчеркнул, что считает сборную Сербии сильной.

Ранее Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Следующий матч сборная России также состоится на стадионе «Динамо» – встреча с национальной командой Парагвая назначена на 20:00 по мск 25 марта.

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#спорт
#матч
#игра
#сборная россии
#сербия
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Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
22 марта 2024, 14:40

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Зинэтула Билялетдинов покидает пост главного тренера казанского «Ак Барса». Об этом говорится в телеграм-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В этом сезоне казанская команда закончила выступление в первом раунде Кубка Гагарина после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 1-4. На пресс-конференции Билялетдинов отметил, что продолжит работать в хоккее, только в другом формате.

Также, специалист не согласился с тем, что ему не хватило мотивации в плей-офф.

Напомним, что в декабре 2022 года Билялетдинов в третий раз занял место главного тренера «Ак Барс» и вывел команду до финала Кубка Гагарина, где устпил победу столичному ЦСКА.

Билялетдинов также был главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 год и добился трех побед в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). Помимо этого, под его тренерством в чемпионате России побеждало московское «Динамо» (2000). В качестве тренера сборной России он стал чемпионом мира (2012).

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#чеховские сборная россии
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#казань
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