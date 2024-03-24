«Спартак» пригласил в гости Халилова, который спас более 100 человек в «Крокусе»

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Московский ФК «Спартак» пригласил на стадион 15-летнего гардеробщика Ислама Халилова, который, рискуя своей жизнью, спас более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В сообщении указывается, что Ислам проявил героизм, выведя из атакованного здания концертного зала более 100 человек. Его пригласили на стадион, чтобы лично поблагодарить за проявленное мужество.
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