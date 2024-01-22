Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате России по борьбе

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Борцы-классики из Московской области завоевали четыре медали на чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по греко-римской борьбе прошел с 17 по 21 января в Наро-Фоминске.
В соревнованиях приняли участие свыше 300 борцов из 56 регионов России. По итогам схваток представители Московской области завоевали одну золотую и три бронзовые медали.
Стоит отметить, что в общекомандном зачете Московская область стала бронзовым призером.
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В соревнованиях приняли участие свыше 300 борцов из 56 регионов России. По итогам схваток представители Московской области завоевали одну золотую и три бронзовые медали.
«Призёр Олимпийских игр в Токио, чемпиону мира и Европы Сергей Емелин завоевал золото в весовой категории до 63 килограммов, одолев представителя Кабардино-Балкарии. В весе до 60 килограммов бронзу получил Андрей Иванов. Кроме этого, в категории до 67 килограммов на третью ступень пьедестала поднялся Адам Гаужаев, а в категории до 77 килограммов третье место занял Адлет Тюлюбаев», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в общекомандном зачете Московская область стала бронзовым призером.
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Мира Полтева