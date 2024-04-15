Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсменки выиграли чемпионат России по кёрлингу
«В финале чемпионата подмосковные спортсменки — Дарья Стексова, Александра Мельникова, Ирина Рязанова, Дарья Морозова и Анастасия Мельников — обыграли команду из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.В борьбе за серебро представительницы Санкт-Петербурга обыграли команду Краснодарского края.
Чемпионат России по кёрлингу среди женских команд проводился на спортивной арене «Айсберг», расположенной в Краснодарском крае. В министерстве также отметили, что представительница Московской области Ирина Рязанова по итогам голосования завоевала награду «За спортивное мастерство».
Читайте также:
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу
«Балтика» установила рекорд РПЛ в XXI веке в матче с «Ахматом»
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Лев Каштанов