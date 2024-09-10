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Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на этапе Кубка Содружества по биатлону

10 сентября 2024, 17:42
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Выступление спортсменов из Подмосковья на Кубке Содружества по биатлону завершилось тремя медалями, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В копилке региона оказались золотая, серебряная и бронзовая награды.

Анастасия Халили завоевала серебряную медаль в женской гонке преследования на 10 километров. Ранее она уже становилась победительницей в дисциплине «спринт».



Также, по итогам первого этапа соревнований она стала лидером общего зачёта среди женщин.
«Выходя на гонки, не знала, чего от себя ожидать. Настраивалась на лучшее, но готовилась к худшему. В целом довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать», – поделилась в своих соцсетях Анастасия Халили.
Всего Московскую область на Кубке Содружества представляли 13 спортсменов. В соревнованиях участвовали 100 лучших биатлонистов из России и Беларуси.

Первый этап турнира проходил с 4 по 9 сентября 2024 года в Красноярске. Завершение сезона запланировано на финал в Мурманске в начале апреля 2025 года. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#московская область
#подмосковье
Подмосковные спортсменки выиграли медаль чемпионата России по пляжному волейболу
10 сентября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» завоевала бронзу финального этапа чемпионата России по пляжному волейболу, призёрами турнира представительницы Московской области стали впервые за пять лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В одной восьмой финала команда «Заречье-Одинцово» со счётом 2:0 победила представительниц нижегородского клуба «Спарта». В четвертьфинале с таким же счётом подмосковные волейболистки обыграли команду «Тулица» из Тульской области, а в полуфинале уступили будущему победителю чемпионата — столичной команде «Динамо -2». В матче за бронзу спортсменки из Подмосковья встретились с командой «Диномо-3» из Москвы и победили соперниц со счётом 2:0», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что до этого команда «Заречье-Одинцово» последний раз получила награду чемпионата России в 2018 году — тогда представительницам Московской области досталось серебро.

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Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на этапе Кубка Содружества по биатлону

WADA не будет оспаривать оправдание попавшегося на допинге теннисиста Синнера

Более 1500 участников пробежали «Арбузный кросс» в Одинцове
#волейбол
#чемпионат россии
#минспорта мо
#медаль
#бронза
#московская область
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WADA не будет оспаривать оправдание попавшегося на допинге теннисиста Синнера
10 сентября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

Всемирное антидопинговое агентство решило не подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение относительно уличённого в допинге итальянского теннисиста Янника Синнера. Таким образом, спортсмен полностью оправдан.
Ранее специальный орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) не нашёл никакой вины или халатности в действиях итальянца, напоминает газета Corriere della Sera. Теперь 23-летняя первая ракетка мира должен считаться невиновным в употреблении допинга, хотя у большинства любителей тенниса да и просто здравомыслящих людей это вызывает большие сомнения.

Синнер в марте 2024 года сдал две положительные пробы на клостебол — запрещённый анаболический стероид, который способствует стимуляции синтеза белка в организме. Теннисист объяснил, что вещество попало в организм в результате заражения от массажиста, который наносил безрецептурный спрей, содержащий клостебол, на свою кожу, чтобы обработать рану. В ITIA приняли эти объяснения и не стали настаивать на дисквалификации игрока, однако лишили его рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире в Индиан-Уэллсе.

Именно факт такого половинчатого наказания вызывает недоумение у публики и журналистов. Либо спортсмен полностью чист, но тогда за что у него отбирают очки и призовые? Либо он виноват, но в этом случае почему его не дисквалифицируют? Впрочем, после объяснений попавшихся на употреблении допинга спортсменов тем, что запрещённые вещества попали к ним в организм в результате поцелуев, случайного секса или игр с собакой, кстати, спокойно принятых WADA, версия со спреем уже не кажется абсолютно дикой.

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#очки
#спортсмен
#допинг
#теннис
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Более 1500 участников пробежали «Арбузный кросс» в Одинцове
10 сентября 2024, 13:48

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более 1500 любителей бега приняли участие в традиционном «Арбузном кроссе» в Одинцово, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Забег проводится в Одинцовском районе уже 53 раза. В этом году на мероприятии было разыграно более 30 комплектов медалей для разных возрастных групп на дистанциях от 600 метров до 5 километров. А победители забегов получили в качестве приза ещё и арбузы.

Участников мероприятия приветствовали пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина и глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Первый «Арбузный кросс» прошёл в Одинцово в 1970-х годах. Тогда его участниками были спортсмены-лыжники, которые таким образом начали подготовку к новому сезону. Со временем забег стал массовым спортивным мероприятием для всех желающих.

«Арбузный кросс» организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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В Московской области 21 сентября пройдёт туристическое мероприятие «БОКСЗАБЕГ»

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#спортсмены
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#подмосковье
#московская область
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В Московской области 21 сентября пройдёт туристическое мероприятие «БОКСЗАБЕГ»
10 сентября 2024, 10:11

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В городском округе Серпухов 21 сентября пройдёт спортивное мероприятие «БОКСЗАБЕГ», которое состоится под лозунгом «Беги вдоль Оки», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, формирование положительного имиджа города и увеличение туристического потока в Серпухов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте бегивдольоки.рф. Торжественное открытие запланировано на 10 утра, старт забега — на 11 часов. Состоятся два забега на 4 и 9 километров по двум маршрутам, которые пройдут через живописные улицы города от парка Олега Степанова до городского пляжа на реке Оке. В рамках Года семьи пройдут забеги для семейных команд и детей.

Гостей ожидает разнообразная спортивно-развлекательная программа. Они смогут посмотреть показательные бои спортсменов и поучаствовать в спортивных играх, таких как волейбол, пляжный футбол и другие активности. Также будут организованы детская площадка, зона для игры в лазертаг, площадка для сдачи норм ГТО, скалодром и столы для настольного тенниса. На фестивале пройдут интеллектуальные развлечения, мастер-классы, квиз-игры, квесты и интерактивные спектакли.

Завершится мероприятие праздничным концертом с участием известных российских исполнителей.

Организаторами мероприятия являются Фонд сохранения культурного наследия и общественное движение «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Федерации бокса России.
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#подмосковье
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#спорт
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Агент Адейоле допустил приезд Оньеки в Россию
09 сентября 2024, 21:39

Фото: iStock/Dziurek

Агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, заявил, что спортсмен в будущем может приехать в Россию.
«Фрэнк Оньека в будущем может приехать в Россию, мы, возможно, рассмотрим такой вариант», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Адейоле.

Известно, что в этом сезоне спортсмен будет выступать за немецкий «Аугсбург» на правах аренды.

Равнее бывший футболист сборной России Евгений Алдонин заявил о том, что молодым футболистам сейчас сложно переходить в европейские клубы. Он также отметил, что российские футболисты больше хотели бы не переходить в европейские клубы, а выступать в евролигах и других спортивных соревнованиях.

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Алдонин заявил о сложностях перехода в Европу молодых игроков
09 сентября 2024, 21:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин заявил о том, что молодым футболистам сейчас сложно переходить в европейские клубы.
По его словам, у спортсменов есть амбиции и мечты, касающиеся выступлений на ​соревнованиях международного уровня

«Речь идёт не о каких-то больших деньгах, а об игре в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Вряд ли европейские селекционеры сейчас также внимательно следят за нашими молодыми игроками, как раньше. Сейчас сложно будет перейти в Европу. Хорошо, что у наших футболистов есть такое желание. Не в том плане, чтобы убежать из РПЛ, а в том, чтобы попробовать свои силы в сильнейших чемпионатах», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.

Ранее бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал мнение о том, что переход аргентинца Эсекьеля Барко в «Спартак» стал самым ярким трансфером лета в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

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#мнение
#переход
#рпл
#футбол
#спортсмены
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Щитов охарактеризовал старт сезона хоккей в КХЛ
09 сентября 2024, 20:37

Фото: iStock/mikeorlov

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов назвал хоккей на старте сезона интересным и динамичным.
«Не во всех матчах забивается по 2-3 шайбы. Есть и результативные встречи на старте сезона, да и вообще хоккей довольно динамичный и интересный. ЦСКА вчера крупно обыграл «Адмирал». Когда играли «Салават Юлаев» с «Трактором», не было много забитых шайб, но было много моментов, игра была атакующая в обе стороны. Считаю, что чемпионат начался очень интересно, мы видим хорошие скорости», — отметил в беседе с Metaratings.ru Щитов.

Он спрогнозировал интересный сезон и в дальнейшем.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский комментировал решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова и отмечал его лидерские качества.

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Кузьмичёв назвал наиболее яркий трансфер лета в РПЛ
09 сентября 2024, 20:30

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал мнение о том, что переход аргентинца Эсекьеля Барко в «Спартак» стал самым ярким трансфером лета в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Для меня самое яркое приобретение — это Барко. Пришёл «с листа» и стал тем, кто определяет игру в атаке «Спартака». Для меня это самое яркое приобретение. Я не беру Глушенкова, поскольку он был в нашем чемпионате, и мы этого игрока знали. Он показал свой уровень за этот отрезок в Питере. А вот из тех, кого мы не знали, конечно, Барко», – поделился в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.

Ранее бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер прокомментировал переход спортсмена Ивана Сергеева в стан самарцев и отметил, что футболист способствует усилению команды.

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#переход
#спартак
#футболист
#спорт
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Боксёры из Подмосковья выиграли 12 медалей на всероссийском турнире
09 сентября 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на соревнованиях по боксу российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Среди женщин 19-40 лет золотых медалей удостоились подмосковные спортсменки Любовь Макеева в весовой категории 57 кг, Полина Спирина в весовой категории 54 кг и Юлия Чумгалакова в весовой категории 50 кг. Среди мужчин в возрасте 19-14 лет золото Подмосковью принесли Сергей Оганисян, выступавший в весовой категории 80 кг, Арцруни Хачатрян (67 кг), Борис Шикунов (63,5 кг), Богдан Лежнёв (60 кг) и Хасан Салохидинов (54 кг)», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялся Андрея Максименко, выступавший в весовой категории 75 килограммов.

А бронзовые награды завоевали Теймураз Набиев в весовой категории 86 кг, Иван Нушкин (75 кг) и Асрор Акпарходжаев (63,5 кг).

По итогам соревнований сборная Подмосковья завоевала первое место в неофициальном командном зачёте.

Всего в турнире приняли участие 130 спортсменов из 24 регионов России.

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