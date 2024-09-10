Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на этапе Кубка Содружества по биатлону

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Выступление спортсменов из Подмосковья на Кубке Содружества по биатлону завершилось тремя медалями, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В копилке региона оказались золотая, серебряная и бронзовая награды.
Анастасия Халили завоевала серебряную медаль в женской гонке преследования на 10 километров. Ранее она уже становилась победительницей в дисциплине «спринт».
Также, по итогам первого этапа соревнований она стала лидером общего зачёта среди женщин.
Первый этап турнира проходил с 4 по 9 сентября 2024 года в Красноярске. Завершение сезона запланировано на финал в Мурманске в начале апреля 2025 года. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Анастасия Халили завоевала серебряную медаль в женской гонке преследования на 10 километров. Ранее она уже становилась победительницей в дисциплине «спринт».
Также, по итогам первого этапа соревнований она стала лидером общего зачёта среди женщин.
«Выходя на гонки, не знала, чего от себя ожидать. Настраивалась на лучшее, но готовилась к худшему. В целом довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать», – поделилась в своих соцсетях Анастасия Халили.Всего Московскую область на Кубке Содружества представляли 13 спортсменов. В соревнованиях участвовали 100 лучших биатлонистов из России и Беларуси.
Первый этап турнира проходил с 4 по 9 сентября 2024 года в Красноярске. Завершение сезона запланировано на финал в Мурманске в начале апреля 2025 года. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Следите за новостями Министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram и VK.
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Дайана Хусинова