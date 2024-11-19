Подмосковные спортсменки взяли четыре медали этапа Кубка России по BMX-фристайлу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные спортсменки завоевали на финальном этапе Кубка России по BMX-фристайлу серебро и две бронзы. Ещё одна серебряная медаль представительница региона выиграла на всероссийских соревнованиях, которые проходили в рамках Кубка, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Елена Малышева стала серебряным призёром заключительного этапа Кубка России в олимпийской дисциплине «парк» и бронзовым призёром всего турнира. А Алина Грамашова из Московской области завоевала бронзу Кубка страны. На всероссийских соревнованиях юниоров Софья Непрынцева взяла серебро», – отметили в ведомстве.Финальный этап Кубка России по BMX-фристайлу состоялся в Омске. Участниками стали более 30 спортсменов из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Тобольска, Самары, Калининграда, Краснодара, Московской и Омской областей.
Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская