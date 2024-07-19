Подмосковный пловец Беляев завоевал вторую медаль Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль выиграл спортсмен из Московской области Кирилл Беляев на первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде, это уже вторая награда, завоёванная Беляевым в рамках турнира, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Кирилл Беляев пришёл вторым в заплыве на пять километров. Золотую медаль в этом соревновании выиграл представитель Удмуртии Денис Адеев, а на третью ступень пьедестала поднялся спортсмен из Тульской области Владислав Утробин», — говорится в сообщении.Днём ранее Кирилл Беляев стал победителем Кубка России в заплыве на десять километров.
Всего в турнире, который проводился с 16 по 18 июля на Гребном канале в столичном районе Крылатское, приняли участие 100 спортсменов из разных регионов страны.
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