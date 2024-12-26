В центральном старте «Лыжня России-2025» в Химках примут участие 15 000 человек

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Центральный старт Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» пройдёт 8 февраля 2025 года в Московской области. Основной площадкой мероприятия в регионе станут трассы Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Регистрация откроется 9 января 2025 года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В Московской области для участия в лыжном забеге будет доступно 15 000 слотов. Регистрация участников пройдёт через федеральную государственную информационную систему «Госуслуги». Старт смогут преодолеть все желающие старше 12 лет. Для спортсменов предусмотрена одна дистанция протяжённостью 10 километров.
На протяжении нескольких лет в рамках «Лыжни России» в Московской области проводится костюмированный забег. В 2025 году у всех желающих будет возможность присоединиться к этому яркому и необычному старту. Чтобы одержать победу, необходимо проявить креативность. Участники пройдут отдельную дистанцию длиной чуть больше одного километра в красочных костюмах, отдельно от основной массовой гонки.
Стоит отметить, что на старт «Лыжни России-2024» зарегистрировалось около 10 000 лыжников. В феврале 2025 года количество слотов увеличилось до 15 000 из-за высокого спроса и интереса к мероприятию.
«Лыжня России» — одно из самых крупных зимних спортивных событий года. С 1982 года тысячи людей по всей стране, которые любят лыжи и активный отдых, собираются на старте. В общей сложности в гонке принимают участие более полумиллиона человек из более чем 70 регионов России.
В Московской области комиссия по допуску участников будет работать с 3 по 7 февраля 2025 года (пн, ср, пт с 9:00 до 18:00; вт, чт с 11:00 до 20:00) по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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На протяжении нескольких лет в рамках «Лыжни России» в Московской области проводится костюмированный забег. В 2025 году у всех желающих будет возможность присоединиться к этому яркому и необычному старту. Чтобы одержать победу, необходимо проявить креативность. Участники пройдут отдельную дистанцию длиной чуть больше одного километра в красочных костюмах, отдельно от основной массовой гонки.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Лыжники самостоятельно выбирают формат своих костюмов. Например, в 2024 году на старте можно было увидеть такие образы, как семья индейцев, Красная Шапочка, Чебурашка и Гена, лягушка, единорог, викинг и самбист.
Стоит отметить, что на старт «Лыжни России-2024» зарегистрировалось около 10 000 лыжников. В феврале 2025 года количество слотов увеличилось до 15 000 из-за высокого спроса и интереса к мероприятию.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
«Лыжня России» — одно из самых крупных зимних спортивных событий года. С 1982 года тысячи людей по всей стране, которые любят лыжи и активный отдых, собираются на старте. В общей сложности в гонке принимают участие более полумиллиона человек из более чем 70 регионов России.
В Московской области комиссия по допуску участников будет работать с 3 по 7 февраля 2025 года (пн, ср, пт с 9:00 до 18:00; вт, чт с 11:00 до 20:00) по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Дайана Хусинова