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Подмосковный пилот стал победителем этапа Кубка России по кольцевым гонкам

25 июня 2024, 11:48
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковный пилот стал победителем трех гонок этапа Кубка России по кольцевым гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Этап Кубка России по кольцевым гонкам проходил с 21 по 23 июня в Казани на автодроме «Kazan Ring Cany».

«Гонщик Алексей Несов из Королёва выиграл три заезда третьего этапа Кубка России по кольцевым гонкам в зачете GT4. В копилке спортсмена уже 9 побед на соревнованиях. В зачете «Спортпрототип CN» подмосковные пилоты выиграли серебряные и бронзовые награды. Алексей Хаиров из Балашихи поднялся на вторую ступень пьедестала, а бронзу выиграл Кирилл Киракозов из Мытищ», — поделились в пресс-службе.



Стоит отметить, что в Кубке России по гонкам на выносливость спортсмены «Балашихинского учебного центра ДОСААФ РФ» завоевали «золота» в классе «Туринг», а гонщики из «YADRO Motorsport» в классе GT4.

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Испания выбила Албанию с Евро-2024
Испания обыграла сборную Албании в матче Евро-2024
25 июня 2024, 01:20

Фото:istock/gorodenkoff

Сборная Испании по футболу обыграла сборную Албании в матче Евро-2024 со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
Испанцы заняли первое место в группе B, одержав победы во всех трех матчах. Албанцы набрали лишь одно очко и покинули турнир.

В параллельном матче Италия сыграла вничью с Хорватией. У хорватов забил Лука Модрич, они вели в счете до последней минуты матча, однако итальянец Маттиа Дзакканьи сравнял счет в матче.

Ранее сборная Испании разгромила Хорватию в стартовом матче Евро-2024 со счетом 3:0. Голы забили Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль, все три мяча были забиты в первом тайме.

Во втором тайме Хорватия получила право на пенальти. Бруно Петкович забил с добивания, но гол был отменен из-за того, что Иван Перишич вошел в штрафную раньше свистка.

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«Спартак» пока не планирует продлевать контракт с арестованным в ОАЭ Промесом
24 июня 2024, 19:42

Фото: iStock/StudioQ1

В настоящее время «Спартак» не намерен продлевать контракт с 32-летним нидерландским нападающим Квинси Промесом, который находится под арестом в ОАЭ. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника Metaratings.ru, вариант заключения нового контракта со спортсменом может быть обсужден сторонами, однако на данный момент это невозможно. Уточняется, что оформление рабочей визы для Промеса является некой подстраховкой, что служит нормальной практикой.

Ранее сообщалось, что контракт футболиста заканчивается 30 июня текущего гоа, по этой причине клуб занимается юридическими вопросами.

Напомним, Квинси Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля, когда вместе с командой он должен был вылететь в РФ. Пока игроки «Спартака» находились на сборах, футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. В феврале футболиста также приговорили в Амстердаме к шести годам заключения за участие в контрабанде наркотиков. Тогда спортсмена объявили в международный розыск.

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Ивантеевский боксёр Курчиев стал победителем чемпионата Московской области
24 июня 2024, 16:17

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Воспитанник спортивной школы «Ивантеевка» Леон Курчиев одержал победу на чемпионате Московской области по боксу среди мужчин 19-40 лет, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
Курчиев не только победил в своей весовой категории — до 71 килограмма, но и был признан лучшим боксёром соревнований.

«Это был, своего рода, смотр юного боксера на взрослом чемпионате. Все парни, которые боксировали с Леоном, проводили с ним свои первые бои на этом чемпионате, потому что другие спортсмены просто отказывались встречаться с ним в ринге. Леон достойно выдержал этот экзамен», — отметили тренеры спортсмена.
Победа на чемпионате Московской области обеспечила Леону Курчиеву путёвку на чемпионат Центрального федерального округа, который состоится в августе в Суздале.

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#пушкинский округ
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#спорт
#чемпионат
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Подмосковные пятиборцы завоевали четыре медали чемпионата России
24 июня 2024, 16:11

Фото% пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по современному пятиборью среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль чемпионата завоевал подмосковный спортсмен Егор Громадский. Серебряную медаль принесла в копилку подмосковной сборной Гульназ Губайдуллина. Из-за ошибок на последнем рубеже она уступила высшую ступень пьедестала Яне Соловьёвой, которая представляла на соревновании Москву и Самарскую область», — говорится в сообщении.
Ещё две медали были завоёваны в командных соревнованиях. Женская сборная Подмосковья выиграла серебро, мужская получила бронзовую награду.

Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин и женщин проводился с 18 по 22 июня в Москве.

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#чемпионат россии
#медали
#минспорта мо
#московская область
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Подмосковные ватерполистки выиграли Спартакиаду учащихся
24 июня 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Ватерполистки из Московской области завоевали золотые медали XII летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В финале подмосковные спортсменки со счётом 11:10 сломили сопротивление соперница из Нижегородской области. Бронзу Спартакиады взяли представительницы Челябинской области, одолевшие в матче за третье место команду Ханты-Мансийского автономного округа», – уточнили в министерстве.
В составе подмосковный сборной выступали спортсменки региональной СШОР по водным видам спорта, а также подмосковного Училища олимпийского резерва №4.

Соревнования по водному поло в рамках XII летней Спартакиады учащихся проходили с 17 по 24 июня в спорткомплексе «Дельфин» в Пензенской области. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
#спартакиада
#московская область
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Оценены шансы Испании стать победителем чемпионата Европы
Рауль Рианчо: сборная Испании не является фаворитом этого чемпионата Европы
24 июня 2024, 14:22

Фото: iStock/bergserg

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что сборная Испании имеет низкие шансы на победу в чемпионате Европы.
Ранее Испания вышла в 1/8 финала Евро-2024, выиграв Италию со счетом 1:0 и Хорватию со счетом 3:0.

«Испания не является фаворитом этого чемпионата Европы. Команде де ла Фуэнте еще надо через многое пройти, чтобы стать сильным коллективом. Главными фаворитами этого Евро считаю Англию, Португалию, Францию и Германию», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».

24 июня в Дюссельдорфе пройдет матч между сборными Испании и Албании.

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Экс-президент «Локомотива» Смородская заявила, что ФК будет продавать игроков
24 июня 2024, 14:18

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в предстоящем сезоне РПЛ «железнодорожники» не будут стараться попасть в тройку лидеров, а сделают акцент на воспитании и продаже игроков.
«Думаю, «Локомотив» не ставит задачу попасть в тройку. Клуб сменил стратегию развития. Теперь он будет воспитывать футболистов и продавать. Такие команды находятся в первой десятке, но не в тройке», — сказала Смородская в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/24 «Локомотив» оказался на четвертой строчке в турнирной таблице в РПЛ.

При этом ранее из «Локомотива» ушёл полузащитник Максим Глушенков. Теперь в СМИ появилась информация о предстоящем уходе защитника Наира Тикнизяна.

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Стартовал приём заявок на благотворительный забег «Пульс Добра»
24 июня 2024, 13:53

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Открылась регистрация на благотворительный забег «Пульса Добра» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег состоится в городском округе Коломна 14 сентября.

«Уникальный маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 км и 3 км, а также 300 и 600 м для самых маленьких участников. Собранные средства пойдут на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — поделились в министерстве.

Благотворительный забег «Пульс Добра» – это масштабный спортивный праздник, организуемый благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области с 2015 года.

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Мастера мотофристайла представили сложные трюки на фестивале в Серпухове
24 июня 2024, 13:47

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Тысячи гостей и жителей города посетили крупнейший областной фестиваль мотофристайла в Серпухове. Местом его проведения стала парковка у спортивной площадки Принарского парка, сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Команда титулованных райдеров FMX13 во главе с основоположником фристайла в мотокроссе Алексеем Колесниковым показала головокружительные трюки на мотоциклах и багги. Алексей – один из немногих людей в мире, которые могут сделать сальто назад на багги. Аплодисментами встретила публика выступление стант-райдеров», – написал Никитенко в своём телеграм-канале. Он добавил, что среди мотоциклистов были как опытные «акулы мотокросса», так и совсем молодые.
Шоу проводится в разных городах региона в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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