Подмосковный пилот стал победителем этапа Кубка России по кольцевым гонкам

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный пилот стал победителем трех гонок этапа Кубка России по кольцевым гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Этап Кубка России по кольцевым гонкам проходил с 21 по 23 июня в Казани на автодроме «Kazan Ring Cany».
Стоит отметить, что в Кубке России по гонкам на выносливость спортсмены «Балашихинского учебного центра ДОСААФ РФ» завоевали «золота» в классе «Туринг», а гонщики из «YADRO Motorsport» в классе GT4.
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«Гонщик Алексей Несов из Королёва выиграл три заезда третьего этапа Кубка России по кольцевым гонкам в зачете GT4. В копилке спортсмена уже 9 побед на соревнованиях. В зачете «Спортпрототип CN» подмосковные пилоты выиграли серебряные и бронзовые награды. Алексей Хаиров из Балашихи поднялся на вторую ступень пьедестала, а бронзу выиграл Кирилл Киракозов из Мытищ», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в Кубке России по гонкам на выносливость спортсмены «Балашихинского учебного центра ДОСААФ РФ» завоевали «золота» в классе «Туринг», а гонщики из «YADRO Motorsport» в классе GT4.
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Мира Полтева