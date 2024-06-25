Подмосковная гольфистка Молоканова завоевала медаль всероссийского турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Алиса Молоканова заняла второе место на всероссийских соревнованиях по гольфу «Пайн Крик» среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Алиса Молоканова завоевала серебряную медаль. Первое место на турнире заняла представительница Москвы Дарья Булычева», — отмечается в сообщении.В министерстве рассказали, что битва за золото проходила в сложных условиях: третий раунд пришлось прервать из-за грозы с ливнем. Встреча была возобновлена в другой день и количество лунок сократили до девяти.
Всего в соревнованиях «Пайн Крик», которые проходили в Свердловской области с 17 по 20 июня, приняли участие более ста гольфистов и гольфисток в возрасте от десяти до 18 лет.
Ранее сообщалось, что спортсмен из подмосковного Королёва Алексей Несов стал победителем трёх гонок этапа Кубка России по кольцевым гонкам.
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