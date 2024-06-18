Подмосковные теннисисты завоевали десять медалей на первенстве России

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Десять наград завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по теннису: шесть высшего достоинства, две серебряные и две бронзовые, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Две золотые медали в копилку Московской области положил Егор Плешивцев: он стал лучшим в одиночном разряде среди юниоров, а также в парном разряде в тандеме с ещё один подмосковным спортсменом — Тимофеем Дерепаско», — говорится в сообщении.Золотую медаль выиграла также Анна Пушкарёва в одиночном разряде среди юниорок, а в парном разряде высшей награды удостоилась представительница Подмосковья Дарья Шадчнева, сыгравшая в тандеме со спортсменкой из Ростова-на-Дону.
Ещё одно золото завоевал Тимофей Дерепаско в смешанном разряде. В этой же категории серебряную медаль выиграл подмосковный теннисист Роман Харламов, а бронзу — Дарья Шадчнева.
Кроме того, Иван Грецкий из Подмосковья занял второе место в одиночном разряде среди юниоров и третье — в парном разряде среди юниоров.
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