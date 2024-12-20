Подмосковные теннисистки-колясочницы завоевали 9 наград международных турниров

В Конькобежном центре «Коломна» начался чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В сборную Московской области вошли 17 спортсменов, которые с 19 по 22 декабря 2024 года будут бороться за призовые места на главном старте года, ​сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.