Подмосковные теннисистки-колясочницы завоевали 9 наград международных турниров

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки Виктория Львова и Людмила Бубнова, представляющие подмосковную школу олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», завоевали шесть золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль в серии международных турниров по теннису на колясках TTF., сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На первом этапе соревнований Виктория Львова стала победительницей в одиночном разряде. На втором этапе повторила этот успех, а также завоевала золото в парном разряде с теннисисткой из Франции Зоей Марас. На третьем этапе Виктория Львова вновь победила в одиночном разряде и взяла бронзу в парном разряде с австралийкой Хейли Слокомб, а Людмила Бубнова завоевала серебряную медаль в одиночном разряде и золотую — в парном с представительницей Турции Зелихой Аксак», — говорится в сообщении.На заключительном этапе серии турниров Виктория Бубнова также стала победительницей в одиночном разряде, а Людмила Бубнова выиграла бронзовую медаль.
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