Волейболистки Гамова и Махно проведут тренировку для участников Школьной лиги

Российский боец Магомед Исмаилов высказался о взаимных упреках четырехкратного чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко и бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. По его мнению, если в лиге нет допинг-контроля, то нечего обсуждать, решение будет оставаться за самим бойцом.