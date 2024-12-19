Волейболистки Гамова и Махно проведут тренировку для участников Школьной лиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Очередную тренировку для участников подмосковной Школьной лиги проведут титулованные волейболистки Екатерина Гамова и Леся Махно. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Мастер-класс состоится 23 декабря в универсальном спортивном комплексе стадионы «Орион» в Балашихе, где завершается капремонт. Начало – в 14:00.
Гамова – одна из самых узнаваемых российских спортсменок, 14 лет выступала за сборную страны. Она двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, 11-кратная чемпионка России.
Махно – чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка России, трёхкратная обладательница Кубка страны и трёхкратный призёр Лиги чемпионов.
Как напомнили в министерстве, в первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более пяти тысяч соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.
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Гамова – одна из самых узнаваемых российских спортсменок, 14 лет выступала за сборную страны. Она двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, 11-кратная чемпионка России.
Махно – чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка России, трёхкратная обладательница Кубка страны и трёхкратный призёр Лиги чемпионов.
«Волейболистки проведут разминку для юных спортсменок Балашихинской школьной лиги и ответят на их вопросы. Тренировка состоится перед товарищеским матчем сборных команд девочек по волейболу, куда вошли лучшие игроки по прошедших соревнований от всех команд Школьной лиги округа», – отметили в ведомстве.После матча на площадке стадиона «Орион» пройдет «Битва физруков». Соревнования будут организованы между учителями физкультуры двух дивизионов Балашихинской школьной лиги – «Север» и «Юг». Участники поборются за звание лучшей сборной в четырёх спортивных дисциплинах Лиги: волейболе, баскетболе 3×3, футзале и шахматах. Турнир учителей физкультуры стартует с матча по волейболу.
Как напомнили в министерстве, в первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более пяти тысяч соревнований. Амбассадорами проекта стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.
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Лора Луганская