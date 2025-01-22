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Подмосковные теннисистки Шнайдер и Андреева вышли полуфинал Australian Open

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (фото: пресс-служба Минспорта МО)

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Спортсменки из Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В матче за выход в полуфинал представительницы Подмосковья встретились с парой Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу дуэта Шнайдер/Андреева. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут, победительницы реализовали четыре и двенадцать брейк-пойнтов», — говорится в сообщении.
В полуфинале подмосковные теннисистки сыграют против Катержины Синяковой из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США.



Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема.

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#минспорта мо
#теннис
#австралия
#московская область
#подмосковье
Готовность реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах достигла 50%
22 января 2025, 16:56

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Стадион «Торпедо» в Люберцах реконструируют в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Семья», в настоящее время на объекте выполнено 50% работ, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время на объекте устанавливают ограждения, монтируют инженерные сети и тепловые пункты, проводят отделочные и фасадные работы. Сформированы функциональные зоны стадиона — зона спорта, зона отдыха, зона парковки и зона застройки», — говорится в сообщении.
Трибуна обновлённого стадиона займёт 2,2 тыс. квадратных метров, она сможет принять 1588 зрителей. Кроме того, на объекте ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом.

Реконструкция стадиона началась в августе 2023 года, завершить все работы планируется к третьему кварталу текущего года.

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#главгосстройнадзор мо
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#стадион
#люберцы
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Детский турнир по быстрым шахматам собрал в Ступине более 30 участников
22 января 2025, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Более 30 юных спортсменов приняли участие в турнире по быстрым шахматам «Крещенский рапид», который прошёл в Ступине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Помимо Ступина, участники представляли Зарайск, Озёры и Каширу.
«Юные спортсмены не обладают достаточной усидчивостью для игры в классические шахматы с контролем больше часа каждому игроку на партию. Семь туров длились больше трёх часов, но для ребят в пылу борьбы время пролетело быстро. Они не почувствовали усталость к концу турнира», – рассказал организатор соревнований Владимир Россихин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Контроль времени на турнире был 10 минут каждому игроку на партию плюс 5 секунд – на каждый ход. Это, по словам Россихина, максимально отвечает возможностям юных спортсменов, которые пока не могут играть быстро, как в блице.

Итоги подводились по трём группам. В старшей и младшей группах первенствовали представители ступинской спортшколы «Ока» Максим Петров и Ярослав Жаворонков. В средней первое место заняла Варвара Дергачёва из спортивной школы Зарайска.

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#московская область
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«Факел» собирается расторгнуть контракт с Селе
22 января 2025, 13:05

Фото: istockphoto/Pixfly

Воронежский ФК «Факел» собирается расторгнуть контракт с полузащитником Табо Селе. Об этом стало известно Metaratings.ru. Футболист, как отмечается, покинет клуб в зимнее трансферное окно.
«Вероятно, это будет оформлено как расторжение контракта по обоюдному согласию сторон, а футболист вернется в ЮАР. Клуб уже ищет замену полузащитнику», — говорится в материале.
Напомним, контракт Селе с «Факелом» подписан до 30 июня 2025 года. Футболист играет за воронежцев с августа 2023 года, на его счету 27 матчей за клуб и одна результативная передача. Рыночная стоимость Селе составляет 350 тысяч евро по оценке портала Transfermarkt.

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«Спартак» ищет нападающего на замену Угальде из-за его возможного ухода
22 января 2025, 13:03

Фото: istockphoto/gorodenkoff

ФК «Спартак» начал активно искать нападающего на замену 22-летнему костариканскому форварду Манфреду Угальде из-за его возможного ухода в летнее трансферное окно. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, «красно-белые» ищут нападающего с перспективой и потенциалом роста, который сможет выходить на поле на замену Угальде, а при возможной продаже костариканца станет основным», — отмечает портал.
Указывается, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не признает игровые схемы, где на поле находятся два форварда одновременно, потому ищет такого нападающего, который не будет возмущаться из-за роли запасного на некоторое время.

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#тренер
#портал
#спартак
#рпл
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Копылов: нет человека, способного остановить Махачева
22 января 2025, 13:01

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский боец UFC Роман Копылов заявил, что в единоборствах сейчас нет такого человека, который способен остановить Ислама Махачева. По его мнению, дагестанец не будет спешить с переходом в новый вес после своей победы над Ренато Мойкано.
«Сейчас вряд ли кто-то составит ему конкуренцию. Он будет рассматривать вариант со вторым поясом. Вряд ли Ислам будет драться с Мухаммадом. Если Белал останется чемпионом в полусреднем дивизионе, Махачев будет защищать пояс в своем весе. Но пока нет человека, который сможет его остановить», — пояснил Копылов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев одолел Ренато Мойкано в первом раунде и тем самым четвертый раз защитил титул в легком дивизионе. В его запасе 27 побед и лишь одно поражение. Сам Махачев не раз заявлял, что хочет взять пояс в полусреднем весе.

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#соревнования
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Барбоза назвал претендентов на чемпионство в РПЛ
22 января 2025, 12:56

Фото: istockphoto/Andreyuu

Футбольный агент Паулу Барбоза назвал главных на чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-лиги. По его мнению, за титул будут бороться «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
«Мне кажется, и «Спартак», и «Краснодар» наравне поборются с «Зенитом» за трофей. Все зависит от того, кто будет более стабильным на протяжении всей второй части сезона. Наверное, мелкие детали будут играть определяющую роль», — поделился агент в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, на зимнюю паузу «Зенит» ушел, занимая второе место с 39 баллами в запасе, «Краснодар» — первое с 39 очками, «Спартак» — третье с 37 баллами.

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#спартак
#рпл
#краснодар
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Назван главный фаворит РПЛ
Деменко назвал «Зенит» главным фаворитом РПЛ после трансфера Энрике
22 января 2025, 12:54

Фото: iStock/FotografieLink

ФК «Зенит» стал главным фаворитом Российской Премьер-лиги после того, как к клубу присоединился бразилец Луис Энрике. Об этом заявил бывший полузащитник «сине-бело-голубых» Максим Деменко.
По его мнению, навязать «Зениту» борьбу за чемпионство смогут «Спартак» и «Краснодар».
«Зенит» после трансфера Луиса Энрике стал главным фаворитом РПЛ. Но «Краснодар» и «Спартак» однозначно навяжут петербуржцам борьбу за чемпионство. Будем честны, никто не ожидал от красно-белых такой игры в конце 2024 года. Думаю, что еще достаточно времени впереди, чтобы все в турнирной таблице поменялось», — поделился спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
Деменко подчеркнул, что нельзя сказать, что бразильский футболист сможет полностью изменить положение сил в российском футболе, хоть и является бесспорно хорошим игроком.

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#спорт
#тренер
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#краснодар
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Заявки на участие в «Кубке наций» по кёкусинкан уже подали 22 страны
22 января 2025, 11:32

Фото: iStock / Aksakalko

Представители 22 стран подали заявки на участие в Международных соревнования по кёкусинкан «Кубок наций», которые состоятся 9 марта во Дворце Ирины Винер в Лужниках. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов турнира.
«Соревнования перешли в статус официальных и включены в единый календарный план Минспорта России. Среди стран-участниц – Турция, Марокко, Аргентина, Сьерра-Леоне, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Ливан, Кувейт, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Нигерия, Азербайджан, Армения, Южная Осетия, Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Тунис Ирак и Афганистан», – говорится в сообщении.
Оргкомитет продолжает принимать заявки на участие, перечень стран будет расширен. Также на соревнования приедут спортсмены из более чем 60 регионов России. Всего ожидается более 2 тыс. участников.

Фото: пресс-служба организаторов «Кубка наций»

Соревнования проходят в рамках проекта СПП «Иволга» – «ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ СПОРТ». Его цель – объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом.

Организаторами турнира выступают Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате кёкусинкан «Подольск-Додзё».
«Спорт – та сила, которая учит единению и справедливости, поддержке и взаимовыручке. «Кубок наций» – событие большого значения. Оно несёт высокую объединяющую миссию, воспитывает подрастающее поколение, которое выбирает спорт и реальные дела», – отметил зампредседателя СПП «Иволга», руководитель отрасли «Промышленность, технологии и инновации. Малое и среднее предпринимательство. Спорт» Артём Петрухин.
Впервые соревнования состоялись в феврале прошлого года. В них приняли участие около 700 спортсменов из 12 стран.

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«Ривер Плейт» добивается от агентов Солари возможности продать его в «Спартак»
21 января 2025, 20:23

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Руководство аргентинского клуба «Ривер Плейт» пытается повлиять на агентов 23-летнего нападающего Пабло Солари, чтобы получить возможность продать футболиста в «Спартак». Об этом стало известно Metaratings.ru.
Как отмечает портал, клуб хочется добиться от представителей Солари снижения требований по стоимости трансфера футболиста.
«В «Ривер Плейте», а также в клубе совладельце Солари — «Тальересе — крайне недовольны срывом перехода игрока в «Спартак» при отсутствии на данный момент реальных предложений», — пишет издание.
Однако, уточняется, что сам «Спартак» в это время изучает другой вариант, и возвращение к рассмотрению кандидатуры Солари сейчас маловероятно.

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