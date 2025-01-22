Подмосковные теннисистки Шнайдер и Андреева вышли полуфинал Australian Open

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсменки из Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В матче за выход в полуфинал представительницы Подмосковья встретились с парой Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу дуэта Шнайдер/Андреева. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут, победительницы реализовали четыре и двенадцать брейк-пойнтов», — говорится в сообщении.В полуфинале подмосковные теннисистки сыграют против Катержины Синяковой из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США.
Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема.
Читайте также:
Готовность реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах достигла 50%
Детский турнир по быстрым шахматам собрал в Ступине более 30 участников
«Факел» собирается расторгнуть контракт с Селе
Лев Каштанов