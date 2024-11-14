Тхэквондисты из Подмосковья завоевали пять медалей на чемпионате России

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Представители Московской области выиграли одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате России по тхэквондо, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Милана Бекулова стала чемпионкой страны в весовой категории до 46 кг. Полина Хан, выступавшая в категории до 73 кг, заняла третье место среди женщин.
Карим Рамазанов завоевал серебряную награду в весе до 80 кг среди мужчин. Павел Койко принёс бронзовую медаль в командный зачёт спортсменов из Московской области в весовой категории свыше 87 кг. Идар Багов занял третье место в весе до 63 кг.
Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин проходил в Нальчике с 5 по 11 ноября.
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Карим Рамазанов завоевал серебряную награду в весе до 80 кг среди мужчин. Павел Койко принёс бронзовую медаль в командный зачёт спортсменов из Московской области в весовой категории свыше 87 кг. Идар Багов занял третье место в весе до 63 кг.
Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин проходил в Нальчике с 5 по 11 ноября.
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова