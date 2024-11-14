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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали пять медалей на чемпионате России

Фото: istockphoto / Natalia Kirsanova

Фото: istockphoto / Natalia Kirsanova

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Представители Московской области выиграли одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате России по тхэквондо, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Милана Бекулова стала чемпионкой страны в весовой категории до 46 кг. Полина Хан, выступавшая в категории до 73 кг, заняла третье место среди женщин.

Карим Рамазанов завоевал серебряную награду в весе до 80 кг среди мужчин. Павел Койко принёс бронзовую медаль в командный зачёт спортсменов из Московской области в весовой категории свыше 87 кг. Идар Багов занял третье место в весе до 63 кг.



Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин проходил в Нальчике с 5 по 11 ноября.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#подмосковье
Подмосковные тхэквондисты взяли 26 медалей чемпионата и первенства России
14 ноября 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, четыре серебряные и пятнадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В чемпионате и первенстве России принимали участие 40 спортсменов из Московской области. Золотые медали завоевали Кристина Блинкова, Илья Фалин, Александра Журова, Алина Старожилова, Дмитрий Илюшкин, Елизавета Пикалова и Климова Ксения», — говорится в сообщении.
Серебро в копилку подмосковной сборной принесли Полина Барабаш, Александра Щедринская, Ольга Котенко и Анастасия Манафова. А бронзовые награды завоевали София Барциц, Антон Цыганенко, Юлия Береговская, Тимофей Федосов, Ильфар Биккулов, Полина Ус, Георгий Васильев, Тимофей Трофименко, Юлия Дмуховская, Виталий Силка, Даниил Инамов, Дарья Новикова, Егор Марков, Полина Низовкина и Михайлов Александр.

Кроме того, состоялись Всероссийские соревнования по тхэквондо, на них спортсмены из Московской области завоевали более 50 медалей различного достоинства.

Турниры проводились в Москве с 6 по 10 ноября, их участниками стали 1900 спортсменов из 50 российских регионов.

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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали пять медалей на чемпионате России

«Локомотив» резко осудил высказывания Дзюбы в адрес клуба

Профессор Леднев заявил о важности обеспечения доступности спортшкол для детей
#спорт
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«Локомотив» резко осудил высказывания Дзюбы в адрес клуба
ФК «Локомотив» обвинил Дзюбу в нарушении этики и дискредитации РПЛ
14 ноября 2024, 01:30

Фото: iStock/FotografieLink

Клуб «Локомотив» резко осудил интервью Артема Дзюбы, назвав его нарушением этики и дискредитацией Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В заявлении, опубликованном в Telegram-канале клуба, указано, что подобные высказывания подрывают спортивную и деловую этику и проявляют неуважение к российскому футбольному сообществу.
Интервью, размещенное на «Матч ТВ», вызвало возмущение «Локомотива». Дзюба в нем заявил, что не пожмет руку тренеру Михаилу Галактионову, упомянул конфликт между тренером и гендиректором клуба, а также рассказал о существовании «группировок» в команде, где, по его словам, «творятся ужасные вещи».

Клуб считает недопустимой публикацию такого содержания на ресурсах, сотрудничающих с РПЛ, поскольку это дискредитирует организацию и её клубы.

«Локомотив» также выразил удивление тем, что интервью вышло в эфире «Матч ТВ», и отметил комментарий заместителя генпродюсера канала, который назвал интервью легендарным успехом спортивной журналистики.

Дзюба играл за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024 года, а с сентября выступает за тольяттинский «Акрон».

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Профессор Леднев заявил о важности обеспечения доступности спортшкол для детей
13 ноября 2024, 19:43

Фото: iStock/Angela940

Вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил о том, что очень важно обеспечить детям доступности спортивных школ.
Он подчеркнул, что сделать это может государство.

«Это задача государства обеспечить всем необходимым спортивные школы. Не должно быть никаких пожертвований, взносов и поборов. Закупка инвентаря – это задача школы. Достойная зарплата тренера – задача школы. Государственные органы власти должны это обеспечить. Возможно, могут быть смешанные каналы финансирования детской спортивной школы. Возможно, будут спонсоры и меценаты. Но спонсоры и меценаты — это дело добровольное», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Леднев.

А бывший капитан хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов призвал драфтовать игроков из школ, не принадлежащих клубам КХЛ.

«Я считаю, что если делать драфт, то нужно выбирать игроков из школ, которые не принадлежат клубам КХЛ. У нас много школ, у которых нет даже выхода в ВХЛ. Там множество талантов, которые остаются без внимания скаутов. Вот таких ребят и нужно драфтовать. Нужно охватывать все регионы, искать таланты. Если с ними хорошо поработать, то они усилят КХЛ», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Ранее Никита Щитов заявил, что периодически спады происходят у всех. Так он объяснил тот факт, что СКА проиграли пять матчей подряд.

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#кхл
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Щитов объяснил пятый подряд проигрыш СКА
13 ноября 2024, 18:32

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что периодически спады происходят у всех. Так он объяснил тот факт, что СКА проиграли пять матчей подряд.
«Бывают такие моменты. СКА старается играть ярко. Спады у всех происходят. Мне кажется, мало таких команд как «Локомотив», которые просто идут и у всех выигрывают. Ярославцы здорово играют. На этом этапе это эталонная команда. Молодёжь там здорово выглядит, каждый знает, что ему делать. Питеру этого пока не хватает. «Армейцы» стараются действовать хорошо, но бывают спады», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

А вратарь юниорской сборной России по хоккею Пётр Андреянов заявил о пользе выступления на Кубке Будущего против молодёжных команд.

«Это очень важно, поскольку мы ещё молоды и фактически только делаем первые шаги в МХЛ. Считаю, когда выступаешь на таких соревнованиях, сталкиваешься с новой реальностью и взрослеешь немного быстрее. Такие вещи не проходят бесследно», – поделился в беседе с RT Андреянов.

Ранее обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко комментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#спорт
#молодёжь
#кхл
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Футбольные звёзды провели матч с бойцами дивизии Дзержинского
13 ноября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Легендарные футболисты сыграли с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Нацгвардии. Товарищеский матч силовиков со звёздами спорта состоялся в третий раз, рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Как правило, мы завершаем сезон, играя с военнослужащими дивизии Дзержинского. Встречи всегда проходят интересно и эмоционально. Ребята молодые, тренированные. Но у нас больше опыта. Это чисто дружеский матч, больше для болельщиков, для детей, семей, для тех военнослужащих, которые смотрят на трибунах», – рассказал тренер команды «Легенды футбола» Валерий Гладилин.
Встреча завершилась со счётом 9:9. В составе команды звёзд на поле вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов. Главным тренером команды легенд выступил Гладилин. Для зрителей игру комментировал спортивный журналист, депутат Мособдумы Олег Жолобов.

Как отметили в ведомстве, более 1 тыс. дзержинцев, участвовавших в спецоперации, получили государственные награды. Двоим присвоено звание Героя России, одному из них – посмертно.

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В Сергиевом Посаде проведут турнир по футзалу памяти разведчика Толмачёва

Самбисты из Подмосковья выиграли две медали на чемпионате мира

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#спорт
#минспорт мо
#футбол
#матч
#подмосковье
#московская область
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В Сергиевом Посаде проведут турнир по футзалу памяти разведчика Толмачёва
13 ноября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Сергиево-Посадском городском округе 16 ноября пройдёт турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачёва. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«За награды турнира поборются команды Минобороны «Позитрон», ФСБ «Атом», МВД «Система», а также клубы-участники первенства Подмосковья из Сергиево-Посадского городского округа – «08 БУ», «ОК-Лоза», FC HAVAL AVANTIME, «Колено Марка Ройса» и спортшкола «Сергиев Посад», – говорится в сообщении.
Почётными гостями соревнований станут известные российские футболисты – один из лучших защитников в истории российского футбола Дмитрий Сенников, а также советский футболист и тренер Анатолий Коробочка.

Турнир пройдёт по адресу: Сергиев Посад, ул. Замышляева 1-а, спорткомплекс ЦСКА. Торжественная церемония открытия начнётся в 10:00
Вход для зрителей и гостей мероприятия свободным.

Александр Толмачёв родился 13 апреля 1996 года в Ростове-на-Дону в семье военнослужащего. Активно занимался футболом, баскетболом и флорболом.
В 2014-2016 годах обучался и проходил срочную службу в Голицынском пограничном институте ФСБ России и в 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии им. Ю.А. Андропова. Командир минометного расчёта, младший сержант запаса.

В феврале 2023 года пошёл добровольцем на СВО. Погиб 12 ноября того же года в ходе боёв за населённый пункт Синьковка Харьковской области.

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#спорт
#минспорт мо
#футбол
#турнир
#сергиев посад
#подмосковье
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Самбисты из Подмосковья выиграли две медали на чемпионате мира
13 ноября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две бронзовые медали завоевали на чемпионате мира по самбо спортсмены из Московской области Степан Солдатенков и Нина Сердюк, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Степан Солдатенков из Королёва, выступающий в весовой категории более 98 килограммов, поднялся на третью ступень пьедестала по итогам соревнований в дисциплине «спортивное самбо». А Нина Сердюк из Воскресенска в весовой категории до 59 килограммов завоевала бронзу в дисциплине «женское боевое самбо», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что соревнования по женскому боевому самбо впервые были включены в программу чемпионата мира.

Турнир проходил с 7 по 11 ноября в столице Казахстана Астане, участниками соревнований стали самбисты из более чем 80 стран.

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#минспорта мо
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#казахстан
#московская область
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Спортсмены Котельников выступили на Международном турнире по настольному хоккею
13 ноября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельников

Три воспитанника спортшколы «Котельники» представляли городской округ на Международном турнире по настольному хоккею «Санкт-Петербург опен». Он стал частью серии «Гранд Скорпион Прикс» и представлял собой отборочные соревнования на чемпионат мира, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В турнире участвовали спортсмены из дружественных стран – Белоруссии и Узбекистана.
«Лучший результат показал Станислав Капсамун, который прошёл квалификацию, отборочный турнир Высшего дивизиона и вышел в плей-офф соревнований. По итогам турнира Станислав вошел в топ-10 лучших игроков и получил памятный приз. Другой представитель Котельников, Максим Буханцов, занял третье место во Втором дивизионе», – отметили в администрации.
Всего в турнире приняли участвие более 70 спортсменов-нахокеров из разных стран.

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Раскрыли причину дисквалификации российского хоккеиста Макарова
Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев из-за допинга
13 ноября 2024, 11:22

Фото: istockphoto/ shironosov

В допинг-пробе хоккеиста Максима Макарова обнаружили наркотические вещества. Его дисквалифицировали на 20 месяцев, информирует ТАСС.
В пробе спортсмена обнаружили морфин и отстранили на 20 месяцев, дисквалификация будет отсчитываться с 21 декабря 2023 года. Его наказание закончится 21 августа 2025 года.

Макаров — воспитанник петербургской школы хоккея. Он выступал за ярославский Молодежной хоккейной клуб «Локо» в сезоне 2011/12 — в нём он состоял три года. Потом Максим Макаров попал в Высшую хоккейную лигу — там за пять сезонов он успел поиграть в шести клубах, среди которых пермский «Молот-Прикамье», петербургские «Динамо» и «СКА-Нева», «Рязань», «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу» (Китай).

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объявил, что «Локомотив» — весьма стабильный клуб, у которого нет слабых мест.

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