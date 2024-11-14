Тхэквондисты из Подмосковья завоевали пять медалей на чемпионате России

Три воспитанника спортшколы «Котельники» представляли городской округ на Международном турнире по настольному хоккею «Санкт-Петербург опен». Он стал частью серии «Гранд Скорпион Прикс» и представлял собой отборочные соревнования на чемпионат мира, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.