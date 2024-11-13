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Профессор Леднев заявил о важности обеспечения доступности спортшкол для детей

Фото: iStock/Angela940

Фото: iStock/Angela940

Вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил о том, что очень важно обеспечить детям доступности спортивных школ.
Он подчеркнул, что сделать это может государство.

«Это задача государства обеспечить всем необходимым спортивные школы. Не должно быть никаких пожертвований, взносов и поборов. Закупка инвентаря – это задача школы. Достойная зарплата тренера – задача школы. Государственные органы власти должны это обеспечить. Возможно, могут быть смешанные каналы финансирования детской спортивной школы. Возможно, будут спонсоры и меценаты. Но спонсоры и меценаты — это дело добровольное», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Леднев.



А бывший капитан хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов призвал драфтовать игроков из школ, не принадлежащих клубам КХЛ.

«Я считаю, что если делать драфт, то нужно выбирать игроков из школ, которые не принадлежат клубам КХЛ. У нас много школ, у которых нет даже выхода в ВХЛ. Там множество талантов, которые остаются без внимания скаутов. Вот таких ребят и нужно драфтовать. Нужно охватывать все регионы, искать таланты. Если с ними хорошо поработать, то они усилят КХЛ», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Ранее Никита Щитов заявил, что периодически спады происходят у всех. Так он объяснил тот факт, что СКА проиграли пять матчей подряд.

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#спорт
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#государство
#дети
Щитов объяснил пятый подряд проигрыш СКА
13 ноября 2024, 18:32

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что периодически спады происходят у всех. Так он объяснил тот факт, что СКА проиграли пять матчей подряд.
«Бывают такие моменты. СКА старается играть ярко. Спады у всех происходят. Мне кажется, мало таких команд как «Локомотив», которые просто идут и у всех выигрывают. Ярославцы здорово играют. На этом этапе это эталонная команда. Молодёжь там здорово выглядит, каждый знает, что ему делать. Питеру этого пока не хватает. «Армейцы» стараются действовать хорошо, но бывают спады», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

А вратарь юниорской сборной России по хоккею Пётр Андреянов заявил о пользе выступления на Кубке Будущего против молодёжных команд.

«Это очень важно, поскольку мы ещё молоды и фактически только делаем первые шаги в МХЛ. Считаю, когда выступаешь на таких соревнованиях, сталкиваешься с новой реальностью и взрослеешь немного быстрее. Такие вещи не проходят бесследно», – поделился в беседе с RT Андреянов.

Ранее обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко комментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#спорт
#молодёжь
#кхл
#хоккей
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Футбольные звёзды провели матч с бойцами дивизии Дзержинского
13 ноября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Легендарные футболисты сыграли с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Нацгвардии. Товарищеский матч силовиков со звёздами спорта состоялся в третий раз, рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Как правило, мы завершаем сезон, играя с военнослужащими дивизии Дзержинского. Встречи всегда проходят интересно и эмоционально. Ребята молодые, тренированные. Но у нас больше опыта. Это чисто дружеский матч, больше для болельщиков, для детей, семей, для тех военнослужащих, которые смотрят на трибунах», – рассказал тренер команды «Легенды футбола» Валерий Гладилин.
Встреча завершилась со счётом 9:9. В составе команды звёзд на поле вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов. Главным тренером команды легенд выступил Гладилин. Для зрителей игру комментировал спортивный журналист, депутат Мособдумы Олег Жолобов.

Как отметили в ведомстве, более 1 тыс. дзержинцев, участвовавших в спецоперации, получили государственные награды. Двоим присвоено звание Героя России, одному из них – посмертно.

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В Сергиевом Посаде проведут турнир по футзалу памяти разведчика Толмачёва

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#спорт
#минспорт мо
#футбол
#матч
#подмосковье
#московская область
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В Сергиевом Посаде проведут турнир по футзалу памяти разведчика Толмачёва
13 ноября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Сергиево-Посадском городском округе 16 ноября пройдёт турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачёва. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«За награды турнира поборются команды Минобороны «Позитрон», ФСБ «Атом», МВД «Система», а также клубы-участники первенства Подмосковья из Сергиево-Посадского городского округа – «08 БУ», «ОК-Лоза», FC HAVAL AVANTIME, «Колено Марка Ройса» и спортшкола «Сергиев Посад», – говорится в сообщении.
Почётными гостями соревнований станут известные российские футболисты – один из лучших защитников в истории российского футбола Дмитрий Сенников, а также советский футболист и тренер Анатолий Коробочка.

Турнир пройдёт по адресу: Сергиев Посад, ул. Замышляева 1-а, спорткомплекс ЦСКА. Торжественная церемония открытия начнётся в 10:00
Вход для зрителей и гостей мероприятия свободным.

Александр Толмачёв родился 13 апреля 1996 года в Ростове-на-Дону в семье военнослужащего. Активно занимался футболом, баскетболом и флорболом.
В 2014-2016 годах обучался и проходил срочную службу в Голицынском пограничном институте ФСБ России и в 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии им. Ю.А. Андропова. Командир минометного расчёта, младший сержант запаса.

В феврале 2023 года пошёл добровольцем на СВО. Погиб 12 ноября того же года в ходе боёв за населённый пункт Синьковка Харьковской области.

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#спорт
#минспорт мо
#футбол
#турнир
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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Самбисты из Подмосковья выиграли две медали на чемпионате мира
13 ноября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две бронзовые медали завоевали на чемпионате мира по самбо спортсмены из Московской области Степан Солдатенков и Нина Сердюк, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Степан Солдатенков из Королёва, выступающий в весовой категории более 98 килограммов, поднялся на третью ступень пьедестала по итогам соревнований в дисциплине «спортивное самбо». А Нина Сердюк из Воскресенска в весовой категории до 59 килограммов завоевала бронзу в дисциплине «женское боевое самбо», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что соревнования по женскому боевому самбо впервые были включены в программу чемпионата мира.

Турнир проходил с 7 по 11 ноября в столице Казахстана Астане, участниками соревнований стали самбисты из более чем 80 стран.

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#чемпионат мира
#самбо
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#казахстан
#московская область
#подмосковье
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Спортсмены Котельников выступили на Международном турнире по настольному хоккею
13 ноября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельников

Три воспитанника спортшколы «Котельники» представляли городской округ на Международном турнире по настольному хоккею «Санкт-Петербург опен». Он стал частью серии «Гранд Скорпион Прикс» и представлял собой отборочные соревнования на чемпионат мира, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В турнире участвовали спортсмены из дружественных стран – Белоруссии и Узбекистана.
«Лучший результат показал Станислав Капсамун, который прошёл квалификацию, отборочный турнир Высшего дивизиона и вышел в плей-офф соревнований. По итогам турнира Станислав вошел в топ-10 лучших игроков и получил памятный приз. Другой представитель Котельников, Максим Буханцов, занял третье место во Втором дивизионе», – отметили в администрации.
Всего в турнире приняли участвие более 70 спортсменов-нахокеров из разных стран.

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#спорт
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#подмосковье
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Раскрыли причину дисквалификации российского хоккеиста Макарова
Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев из-за допинга
13 ноября 2024, 11:22

Фото: istockphoto/ shironosov

В допинг-пробе хоккеиста Максима Макарова обнаружили наркотические вещества. Его дисквалифицировали на 20 месяцев, информирует ТАСС.
В пробе спортсмена обнаружили морфин и отстранили на 20 месяцев, дисквалификация будет отсчитываться с 21 декабря 2023 года. Его наказание закончится 21 августа 2025 года.

Макаров — воспитанник петербургской школы хоккея. Он выступал за ярославский Молодежной хоккейной клуб «Локо» в сезоне 2011/12 — в нём он состоял три года. Потом Максим Макаров попал в Высшую хоккейную лигу — там за пять сезонов он успел поиграть в шести клубах, среди которых пермский «Молот-Прикамье», петербургские «Динамо» и «СКА-Нева», «Рязань», «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу» (Китай).

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объявил, что «Локомотив» — весьма стабильный клуб, у которого нет слабых мест.

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#клуб
#наказание
#допинг
#спорт
#спортсмены
#хоккей
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Турнир Hype FC по поп-MMA не состоялся — силовики сорвали шоу
Shot: в Подмосковье турнир по поп-MMA отменили, а главу организации задержали
13 ноября 2024, 01:26

Фото: iStock/RuslanShevchenko

В Москве силовики сорвали бойцовский турнир Hype FC по поп-MMA, который должен был пройти вечером 12 ноября 2024 года на Live-арене, передает SHOT.
По словам очевидцев, люди в масках и форме зашли на арену в начале мероприятия и задержали главу Hype FC Альфредо Аудиторе (настоящее имя — Магомед Носаев). После этого организаторы объявили об отмене боев, и фанаты начали покидать арену.

Ранее турнир уже переносили с 1 ноября по неизвестным причинам. Причиной нынешней отмены могли стать жалобы общественных деятелей, обвиняющих организаторов в пропаганде наркотиков и рекламе казино, а также других противозаконных действиях.

Кроме того, сообщалось, что глава организации Носаев имеет проблемы с законом по нескольким статьям.

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#жалобы
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#мероприятия
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Плющев объяснил включение Дацюка в Зал хоккейной славы НХЛ
12 ноября 2024, 20:33

Павел Дацюк (Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов)

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что включение в Зал хоккейной славы НХЛ олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли россиянина Павла Дацюка объясняется его мастерством и уровнем профессионализма.
«В Зал хоккейной славы включают не просто игроков, туда включают мастеров, которые радовали своей игрой тысячи, миллионы болельщиков. Дацюк демонстрировал своё мастерство на площадке и достиг того уровня, что на некоторых матчах его голы приветствовали стоя. Включение в Зал славы — это почётная миссия, и для популяризации хоккея и российских хоккеистов это значимый момент», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Плющев.

Он поприветствовал решение о включении Дацюка в Зал хоккейной славы НХЛ.

Ранее обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#кхл
#нхл
#хоккей
#спортсмены
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Кирш поделился впечатлением от работы с Семаком
12 ноября 2024, 20:26

Сергей Семак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Воспитанник «Зенита» Илья Кирш заявил, что при работе с главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком последний произвёл на спортсмена впечатление спокойного человека и профессионала.
«Ничего особенного. Думаю, он видел, что я был готов, поэтому перед игрой просто сказал, чтобы я не нервничал. Ребята тоже тогда похвалили. Семак произвёл впечатление очень спокойного тренера и человека», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кирш.

Напомним, в сентябре прошлого года футболист Илья Кирш сыграл за «Зенит» в товарищеском матче с «Сепаханом».

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что низкая посещаемость матчей команды в рамках РПЛ связана с плохой работой самого клуба.

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#футболист
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