Профессор Леднев заявил о важности обеспечения доступности спортшкол для детей

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Вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, д.э.н., профессор Владимир Леднев заявил о том, что очень важно обеспечить детям доступности спортивных школ.
Он подчеркнул, что сделать это может государство.
А бывший капитан хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов призвал драфтовать игроков из школ, не принадлежащих клубам КХЛ.
Ранее Никита Щитов заявил, что периодически спады происходят у всех. Так он объяснил тот факт, что СКА проиграли пять матчей подряд.
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«Это задача государства обеспечить всем необходимым спортивные школы. Не должно быть никаких пожертвований, взносов и поборов. Закупка инвентаря – это задача школы. Достойная зарплата тренера – задача школы. Государственные органы власти должны это обеспечить. Возможно, могут быть смешанные каналы финансирования детской спортивной школы. Возможно, будут спонсоры и меценаты. Но спонсоры и меценаты — это дело добровольное», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Леднев.
А бывший капитан хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов призвал драфтовать игроков из школ, не принадлежащих клубам КХЛ.
«Я считаю, что если делать драфт, то нужно выбирать игроков из школ, которые не принадлежат клубам КХЛ. У нас много школ, у которых нет даже выхода в ВХЛ. Там множество талантов, которые остаются без внимания скаутов. Вот таких ребят и нужно драфтовать. Нужно охватывать все регионы, искать таланты. Если с ними хорошо поработать, то они усилят КХЛ», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Щитов.
Ранее Никита Щитов заявил, что периодически спады происходят у всех. Так он объяснил тот факт, что СКА проиграли пять матчей подряд.
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Мелисса Тимофеева