В Мытищах состоялось открытие ФОКа с бассейнами

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Мытищах открылся новый ФОК с бассейнами. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В торжественной обстановке физкультурно-оздоровительный комплекса с бассейнами прошло в городском округе Мытищи, который строился с 2018 года.
Стоит отметить, что на данный момент в регионе уже открыто и работает 13,6 тысяч спортивных сооружений.
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«ФОК представляет собой четырехэтажный комплекс .Проектом предусмотрены два плавательных бассейна взрослый и детский, спа-зона с сауной, джакузи и хаммамом, тренажерный зал с зоной для единоборств, залы групповых программ, в том числе студии пилатеса и сайклинга», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева