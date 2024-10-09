В турнире по каратэ в Серпухове приняли участие около 60 спортсменов

Фото: пресс-служба министрации
Открытый внутриклубный турнир дворца спорта «Надежда» провели в Серпухове в честь Всемирного дня каратэ, участниками соревнования стали около 60 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каратэ является одной из древнейших техник самообороны: считается, что этот вид боевого искусства зародился в XV веке. Родиной каратэ считается остров Окинава. Каратэ, что в переводе означает «Пустая рука», исключает применение оружия», — отмечается в сообщении.Всемирный день каратэ отмечается 7 октября, этот праздник появился по инициативе Всемирной федерации каратэ. Одной из основных целей праздника является поддержка этого вида спорта для включения его в программу Олимпийский игр.
Читайте также:
Чимаев отреагировал на призыв сына Кадырова отказаться от поп-ММА
Гаврилов усомнился в целесообразности матчей РФ со сборными Сирии и Пакистана
Сенников назвал лучшего тренера РПЛ
Лев Каштанов