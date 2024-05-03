В Московской области прошел всероссийский турнир по самбо

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
В Подмосковье прошел всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти командира ОМОН «Пересвет» Дмитрия Маркелова. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования прошли в Сергиевом Посаде.
В турнире приняли участие свыше 200 участников со всей России.
Стоит отметить, что победителей наградили грамотами, кубками и медалями, а некоторые спортсмены были отмечены специальными призами «За волю к победе».
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В турнире приняли участие свыше 200 участников со всей России.
«Мы свято чтим память наших товарищей, отдавших свои жизни в борьбе за мир и благополучие граждан нашей страны, выполнивших свой служебный долг до конца. Их отвага и мужество являются примером для каждого из нас. Желаю участникам проявить свои лучшие качества, продемонстрировать волю к победе и упорство в достижении намеченных целей. Удачи спортсменам!», — подчеркнул командир ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области полковник полиции Илья Архипов.
Стоит отметить, что победителей наградили грамотами, кубками и медалями, а некоторые спортсмены были отмечены специальными призами «За волю к победе».
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Мира Полтева