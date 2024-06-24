Стартовал приём заявок на благотворительный забег «Пульс Добра»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Открылась регистрация на благотворительный забег «Пульса Добра» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег состоится в городском округе Коломна 14 сентября.
Благотворительный забег «Пульс Добра» – это масштабный спортивный праздник, организуемый благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области с 2015 года.
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«Уникальный маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 км и 3 км, а также 300 и 600 м для самых маленьких участников. Собранные средства пойдут на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — поделились в министерстве.
Благотворительный забег «Пульс Добра» – это масштабный спортивный праздник, организуемый благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области с 2015 года.
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Мира Полтева