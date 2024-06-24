Стартовал приём заявок на благотворительный забег «Пульс Добра»

Всадник из Московской области завоевал золото Игр БРИКС по конному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный спортсмен Фёдор Ефимов одержал победу в соревнованиях по конному спорту в дисциплине «тентпеггинг». Это произошло в рамках международных Игр стран БРИКС.





«Фёдор выступал в личном зачёте в разделе «Меч индивидуальный, лимоны/апельсины и пег, меч полусекции». Он набрал 79 очков и занял первое место. Второе место досталось скакуну из ЮАР Норману Йиму Мостерту, который набрал 77,5 очков. Обладателем бронзовой медали стал белорусский спортсмен Игорь Песецкий с результатом 71,5 балла», — отметили в пресс-службе.





Соревнования по конному спорту проходят с 19 по 21 июня в спорткомплексе «Казань», расположенном в столице Татарстана.



