Подмосковный кикбоксёр Росихин выиграл чемпионат России

Фото: Дмитрий Павлов
Спортсмен из подмосковного Жуковского Александр «Камаз» Росихин выиграл первенство и чемпионат России по кикбоксингу среди студентов и школьников в дисциплине «фулл-контакт», передаёт корреспондент Дмитрий Павлов.
«Это важная победа, но, надеюсь, что это только один из шагов, этапов моей спортивной карьеры. Буду стараться и стремиться к большему», — прокомментировал результаты соревнований Росихин.Соревнования проходили в Одинцовском городском округе 14-16 июня.
Александр Росихин занимается кикбоксингом в жуковском центре единоборств «Штурм», его тренером является Сергей Прусов.
Ранее сообщалось, что всадник из Московской области Фёдор Ефимов завоевал золото Игр БРИКС по конному спорту в дисциплине «тентпеггинг».
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