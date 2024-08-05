Подмосковные велосипедисты выиграли две медали всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области Игорь Соколов и Дмитрий Галкин на всероссийских соревнованиях по велоспорту ВМХ фристайл-парк среди мужчин, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала поднялся воспитанник Училища олимпийского резерва № 1 Московской области Игорь Соколов. Серебряную медаль выиграл также воспитанник этого училища — Дмитрий Галкин. Обоих подмосковных велосипедистов тренируют наставники Алексей Малинин и Олег Теряев», — отмечается в сообщении.Соревнования по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк проводились на уникальной площадке в Лужниках с 3 по 4 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
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