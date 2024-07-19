Подмосковные велосипедисты завоевали 6 медалей Кубка России спорта лиц с ПОДА

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на финале Кубка России по велоспорту-шоссе среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Две золотые медали выиграл подмосковный спортсмен Сергей Сёмочкин, выступавший в классе «Т1-Т2». Он стал лучшим в групповой гонке и в индивидуальной гонке на время. Ещё две медали высшей пробы принёс команде Московской области Иван Ермаков. В классе «С1-С2» он тоже победил в индивидуальной и групповой гонке», — говорится в сообщении.Кроме того, Андрей Евсиков, также представляющий Подмосковье, в классе «Н3-Н5» завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке и бронзовую — в групповой гонке.
Соревнования проводились в Тамбове с 12 по 15 июля.
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