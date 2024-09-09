Специалисты Детского клинического центра имени Рошаля провели свыше 500 консультаций

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля действует Центр телемедицинских консультаций. Благодаря телемедицине жители даже отдалённых районов региона могут получить консультации врачей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Чтобы воспользоваться телемедицинской консультацией в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, необходимо направление от вашего лечащего врача.«В Центре телемедицины Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля работают ведущие медицинские специалисты, в том числе аллерголог, травматолог-ортопед, невролог, эндокринолог и другие. Жители региона могут получить консультацию, не выходя из дома. Всего за время работы Центра врачи дистанционно проконсультировали более 500 пациентов», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля будет действовать 26 отделений по 28 профилям. Центр рассчитан на 461 койку, и ежегодно стационарное медицинское обслуживание по ОМС здесь будут получать более 15 тысяч детей из Московской области и других регионов. Кроме того, ещё 150 тысяч детей смогут проходить обследования и консультироваться с врачами.
Более подробную информацию о работе центра можно найти в Telegram-канале.
Читайте также:
Глава Истры Витушева призвала жителей вовремя вакцинироваться от гриппа
Обновлённый ФАП в деревне Зарудня начал приём пациентов
Конгресс «Педиатрия как искусство» собрал в Подмосковье 8 тыс. специалистов
Дайана Хусинова