Онкохирурги из Балашихи спасли 67-летнюю женщину из Нигерии

12-летний житель Подмосковья неудачно позанимался на турнике Мальчик приземлился на прямые руки и получил сложный перелом лучевой кости. Скорая помощь доставила его в Московскую областную детскую клиническую больницу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ребенок поступил в стационар в состоянии средней тяжести. Отмечался отек, деформация области лучевого сустава, снижение чувствительности пальцев кисти. По экстренным показаниям ребенку проведено хирургическое вмешательство: устранили смещение отломков лучевой кости, зафиксировали их стержнями», – прокомментировал кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.

Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное. Ему предстоит пройти реабилитацию, а после полного восстановления кости будет проведена ещё одна операция по удалению металлических фиксаторов.



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