Команда «Заречье-Одинцово» вышла в четвертьфинал Кубка России по волейболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» победили команду «Протон» из Саратова и вышли в одну четвёртую финала Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Поздравляю «Заречье» с очередной победой над саратовским «Протоном» в одной восьмой Кубка России. Выиграли «всухую» — 3:0. Вышли в четвертьфинал Кубка. Видна сыгранность команды. Хорошая «разминка» перед игрой с московским «Динамо», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.В министерстве отметили, что помимо команды «Заречье-Одинцово», в четвертьфинал Кубка России вышли красноярский «Енисей», нижегородская «Спарта», «Динаио-Метар» из Челябинска, «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, столичная команда «Динамо», «Локомотив» из Калининградской области и казанский «Динамо-Ак Барс».
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