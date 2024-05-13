Подмосковные юниоры завоевали 13 медалей первенства России по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, две серебряные и десять бронзовых медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по боксу среди юниорок 17-18 лет и 19-22 лет и юниоров 17-18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотую медаль подмосковной сборной принесла спортсменка из Электростали Дарья Панова, выступавшая в весовой категории до 75 килограммов среди юниорок 19-22 лет. Серебро в той же возрастной группе выиграла Полина Спирина из Домодедова в весовой категории до 54 килограммов», — говорится в сообщении.Вторую серебряную медаль в копилку Подмосковья положила ещё одна представительница Домодедова — Арина Варсанян. Она соревновалась в возрастной группе 17-18 лет в весовой категории до 60 килограммов.
Бронзовые медали завоевали подмосковные спортсменки Дарья Калачева, Анастасия Дергачева, Алина Ветчинина, Дарья Плоцына, Ульяна Шакалова, Кристина Невмянова, Ангелина Ротань и Кира Леонова, а также боксёры Арсений Жильцов и Давид Баланов.
Соревнования проводились во Владикавказе.
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