«Заречье-Одинцово 2» выиграло этап Кубка России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда «Заречье-Одинцово 2» первенствовала на втором этапе Кубка России по волейболу на снегу, который прошёл в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Команда под руководством главного тренера Натальи Урядовой в составе Дарьи Павловой, Полины Цыгановой, Елены Федчук и Елизаветы Терентьевой обыграла «Спартак-Брянск» со счётом 2:0. Уверенная победа в финальной игре этапа в Южно-Сахалинске! Умницы! Третий этап Кубка России пройдет в Казани 23-25 февраля», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов, слова которого приводит пресс-служба.Там напомнили, что на первом этапе Кубка России подмосковные волейболистки заняли второе место.
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Лора Луганская