Участники проекта «Суперлига Подмосковья» совместно преодолели 10 миллионов километров

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Участники «Суперлиги Подмосковья» совместно прошли, пробежали, проплыли и проехали 10 миллионов километров. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Подсчет включает весь километраж, пройденный при выполнении заданий и тренировок в свободном режиме по пяти цикличным дисциплинам: ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велоспорту и плаванию. Данного результата удалось добиться с апреля 2022 по март 2024 года. Останавливаться на достигнутом активные участники проекта не намерены. Теперь перед ними новая цель — вместе преодолеть отметку в 15 миллионов километров. Кроме этого, на сегодняшний день на портале «Суперлиги Подмосковья» зарегистрированы участники от Камчатки до Калининграда: всего порядка 70 регионов РФ», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что стать участником проекта можно на официальном сайте «Суперлига Подмосковья»
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