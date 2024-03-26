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Участники проекта «Суперлига Подмосковья» совместно преодолели 10 миллионов километров

26 марта 2024, 10:51
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Участники «Суперлиги Подмосковья» совместно прошли, пробежали, проплыли и проехали 10 миллионов километров. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На данный момент участниками спортпроекта «Суперлига Подмосковья» являются 18 тысяч человек, которые в ходе тренировок совместно выполнили более 840 тысяч заданий.

«Подсчет включает весь километраж, пройденный при выполнении заданий и тренировок в свободном режиме по пяти цикличным дисциплинам: ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велоспорту и плаванию. Данного результата удалось добиться с апреля 2022 по март 2024 года. Останавливаться на достигнутом активные участники проекта не намерены. Теперь перед ними новая цель — вместе преодолеть отметку в 15 миллионов километров. Кроме этого, на сегодняшний день на портале «Суперлиги Подмосковья» зарегистрированы участники от Камчатки до Калининграда: всего порядка 70 регионов РФ», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что стать участником проекта можно на официальном сайте «Суперлига Подмосковья»

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Подмосковная Росгвардия стала серебряным призером чемпионата ЦФО по дзюдо
26 марта 2024, 11:02

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Команда подмосковного главка Росгвардии стала серебряным призером чемпионата Центрального округа Росгвардии по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования, приуроченные к празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации проходили во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в городе Брянск.

Всего в турнире приняли участие свыше 100 спортсменов из Центрального федерального округа, в числе которых 23 мастера спорта.

«Для собравшихся выступила двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка России по воздушной гимнастике Дарья Шульга. Ансамбль народной музыки «Ватага» исполнил известную песню «Русь молодая». По результатам поединков, в общекомандном зачете в своей подгруппе команда Главного управления Росгвардии по Московской области стала серебряным призером, заняв почетное второе место», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все призеры получили не только медали, но и памятные подарка.

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#росгвардия
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CNN: Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог в €1 млн
26 марта 2024, 03:13

Фото: iStock/duobrasil

Один из самых титулованных футболистов в истории, экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, которого ранее осудили на 4,5 года тюрьмы за изнасилование девушки, вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на испанское спортивное издание Marca.
Решение принял Высший суд Каталонии. Алвес будет находиться на свободе на время рассмотрения апелляции, однако ему запрещено покидать страну, он сдал принадлежащие ему бразильский и испанский паспорта, и обязан являться в суд по мере необходимости.

Напомним, что в 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с футболистом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал. Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболиста заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.

В итоге суд признал Алвеса виновным в изнасиловании и приговорил 40-летнюю звезду футбола к 4,5 годам лишения свободы.

Дани Алвес известен по выступлениям за клубы «Севилья», «Барселона», «Ювентус» и ПСЖ. Бразилец становился чемпионом Франции, Италии, Испании, а также завоевывал национальные кубки всех этих стран. В составе «пентакампеонов» защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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#футбол
#тюрьма
#изнасилование
#спортсмены
#бразилия
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Ротенберг объяснил вылет СКА из розыгрыша Кубка Гагарина травмами защитников
26 марта 2024, 02:38

Фото: iStock/ JohnAlexandr

Главный тренер петербургской хоккейной команды СКА Роман Ротенберг объяснил вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина, передает Sports.ru.
По словам тренера, несколько ведущих защитников СКА в первом раунде турнира получили травмы, в том числе переломы, что повлияло на исход серии. Тренер утверждает, что у некоторых игроков возможны операции. Кроме того, команда «молодая», в то время как у «Автомобилиста», как выразился Роттенберг: «мастеровитые ребята и много иностранцев».

25 марта СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.

СКА впервые за 10 лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина.

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#тренер
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#хоккей
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Тренер Волынкина посоветовала создать систему поощрений для мотивации к спорту
25 марта 2024, 23:07

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что для мотивации к занятиям спортом необходимы система поощрений, позитивный настрой, а также умение получать удовольствие от самих тренировок, а не от их результата.
«Надо завести дневник, в котором можно ставить отметку за каждую тренировку. Разработать систему поощрений. По результатам месяца делать себе подарок. Поставить перед собой цель и выбрать тренера, который поможет добиться желаемого результата. Когда у вас что-то не получается, не отчаиваться, не бросать, а делать», — пояснили в беседе с NEWS.ru Волынкина.

Ранее Мария Волынкина заявляла, что от «пивного живота», представляющего собой висцеральный жир, избавиться очень непросто. По её словам, упражнений на пресс в этом деле мало, здесь нужен системный подход.

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#тренер
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#диетолог
#спорт
#мотивация
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Тренер Плющев: Причинами слабой игры Тарасенко могут быть внешние факторы
25 марта 2024, 18:31

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев предположил, что нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко может показывать недостаточную результативность в игре и забивать мало шайб из-за внешних факторов.
«Мне сложно назвать причины, по которым Володя меняет команды и что его не устраивает. Он доказал, что умеет играть в хоккей. Возможно, что-то не складывается в бытовом плане, что всегда давит на психику, раздражает и мешает основной деятельности. Он не очень быстро вкатывается в команду, но это человек с уже определёнными взглядами на хоккей», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Плющев.

Плющев заявил о необходимости пожелать удачи спортсмену.

Ранее стало известно о том, что Зинэтула Билялетдинов покидает пост главного тренера казанского «Ак Барса». Так, отмечаловь, что в этом сезоне казанская команда закончила выступление в первом раунде Кубка Гагарина после поражения от екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 1:4. Однако, на пресс-конференции Билялетдинов отмечал, что продолжит работать в хоккее, только в другом формате.

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#хоккей
#человек
#спортсмены
#игра
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Тренер Силкин перечислил сильнейших футболистов сборной РФ
Тренер Силкин назвал сильнейшими Головина и Миранчука
25 марта 2024, 17:49

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что ведущими игроками сборной России являются футболисты Александр Головин и Алексей Миранчук.
«В игре против Сербии мне понравились наши легионеры. Видно, что ребята сильно выросли по-футбольному. Головин и Миранчук сейчас ведущие игроки сборной России. Всем нужно равняться на них. Они показывают высокий уровень игры», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, забив гол с пенальти на 22 минуте. Второй гол на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко на 32 минуте, на 55 минуте гол забил Алексей Миранчук. Четвертый мяч был забит Иваном Сергеевым за добавочное время.

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#спорт
#россия
#матч
#сборная россии
#рф
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Генсекретарь РФС Митрофанов заявил о просьбах к УЕФА о допуске России
25 марта 2024, 17:39

Фото: istockphoto.com/ost-9D

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о том, что сейчас осуществляются обращения к УЕФА о допуске России до ближайшего разумного цикла отбора.
«Рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, надо исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Митрофанов.

Он добавил, что несмотря на то, что попасть на чемпионат Европы в этом году уже не получится, Россия будет стремится попасть на следующие.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что российские футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

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#спорт
#россия
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Подмосковные спортсмены выиграли 17 медалей на первенстве ЦФО по боксу
25 марта 2024, 16:29

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

17 медалей завоевали боксеры Подмосковья на первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство ЦФО по боксу среди юниоров 17-18 лет проходило в Костроме с 18 по 23 марта 2024. Всего в турнире участвовали 138 боксёров из 17 регионов.

«Обладателями золотых медалей стали Евгений Макушин и Гор Антонян из Подольска, Вячеслав Колясников из Чехова и Бекзоджон Бахрамжанов из Пушкино. На второй ступени расположились Мехроч Рахимов из Чехова, Алексей Бевз из Сергиева Посада и Максим Максимов из Одинцова», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что бронзовыми призерами стали Амирхан Ханов и Дмитрий Борисов из Чехова, АйвараМуканов и Адам Бисенов из Королёва, Даниэль Саркисян и Артур Камбегов из Люберец, Евгений Никитин из Серпухова, Камалитдин Абдуллаев из Наро-Фоминска, а также Юрий Гарев из Можайска и Артём Оруджевиз Подольска.

Стоит отметить, что сборная Московской области заняла также первое месте по зачету среди команд.

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#подмосковье
#первенство
#бокс
#цфо
#медали
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Подмосковные юниоры завоевали две медали первенства России по голболу
25 марта 2024, 15:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России по голболу среди юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялись подмосковные юниорки. Такой результат они показывают уже второй год подряд. Второе место досталось столичной сборной, а бронзовую медаль завоевала команда из Нижегородской области», — говорится в сообщении.
Мужская сборная из Московской области заняла третье место. Золотую медаль выиграли представители Адыгеи, серебряную — юноши из Краснодарского края.

Всего в чемпионате принимали участие семь женских и девять мужских команд. Первенство России проводилось в рамках соревнования спорта слепых в Раменском городском округе с 17 по 24 марта.

Голбол — паралимпийский командный вид спорта. Цель игры — закатить мяч с колокольчиком внутри за линию ворот команды противника. Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух.

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#спорт
#медали
#московская область
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