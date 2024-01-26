Подать заявку на участие в конкурсе все желающие могут до 4 февраля 2024 года.«Всероссийский конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна» стартовал 10 декабря 2023 года. Мероприятие проводится уже четвертый год. На сегодняшний день в РФС зарегистрировано уже 415 заявок. Авторы и организаторы футбольных проектов в Московской области могут подать заявку до 4 февраля и заявить о своей инициативе на всю страну», — поделились в пресс-службе министерства.Стоит отметить, что конкурс проводится в восьми основных номинациях и одной дополнительной. Общая сумма призового фонда составляет 7,55 млн рублей. Победители и призеры каждой номинации получат 350 тысяч, 300 тысяч и 250 тысяч рублей в соответствии с местом.Читайте также: Саночники из Подмосковья завоевали девять медалей на Кубке памяти Леонида ГартаКубок России по регби на снегу оспорит рекордное число командКостюмированный забег проведут в рамках «Лыжни России – 2024»