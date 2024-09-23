Сборная Подмосковья стала призёром всероссийского турнира по лапте

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Подмосковная команда выиграла все встречи группового этапа и вышла в полуфинал. В полуфинальном матче представители Московской области обыграли сборную из Удмуртии, а в финале уступили команде из Ярославской области и получили серебряные медали», — говорится в сообщении.Всероссийский турнир по лапте проводился на двух площадках на территории усадьбы Разумовского в Москве в субботу, 21 сентября. В турнире приняли участие сборные из восьми российских регионов — Башкирии, Удмуртии, а также Московской, Ярославской, Тульской, Курской, Липецкой и Воронежской областей.
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