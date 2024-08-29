Подмосковный этап «Кросса нации» пройдёт 21 сентября в Шатуре

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Шатуре 21 сентября состоится Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спортивный праздник проводится с 2004 года. Ежегодно он объединяет сотни тысяч любителей бега. Забег по традиции проходит в третью субботу сентября. Для всех любителей бега в Подмосковье организуют пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки: 1, 4, 6, 8 и 12 км», – говорится в сообщении.Для участия в «Кроссе нации» в Шатуре необходимо заполнить форму. Завершится регистрация 19 сентября или после достижения лимита участников. Как подчеркнули в министерстве, групповая регистрация участников не предусмотрена.
Мероприятие будет проводиться 21 сентября по адресу: Московская область, городской округ Шатура, ул. Спортивная, д. 14, стадион «Энергия».
Регистрация участников начнётся в 8 утра, а церемония открытия стартует в 10:00.
«Кросс нации» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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