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Подмосковный фигурист Попов стал вице-чемпионом России по прыжкам

22 января 2024, 17:25
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фигурист из Подмосковья стал вице-чемпионом России по прыжкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по прыжкам проводился с 19 по 22 января 2024 года в Москве.

По итогам прокатов Иван Попов из Люберец стал обладателем серебра — он набрал 66,61 балла.


«Крутой формат соревнований - соревнуемся в том, кто что умеет. В первый раз я даже отборочные не прошел, а на этот раз получилось пройти в финал, и это неожиданно для меня - перед этим стартом я готовился всего три дня из-за болезни. С возрастом прыгать тяжелее. Рост выше, вес больше. Пацаны маленькие, они восстанавливаются чуть быстрее, чем мы. Поэтому было немножко тяжело», – поделился Иван Попов.

Стоит отметить, что Иван является самым взрослым призером соревнований по прыжкам.

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Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода
22 января 2024, 17:27

Фото: iStock/jorgeantonio

Победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.
Спортсмен трижды одерживал победу на чемпионатах Европы, а также был признан самым ценным игроком турнира. После победы на Олимпиаде в 1972 году Анатолий Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем в возрасте 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

По причине проблем со здоровьем баскетболист не принимал участия в финальном матче Олимпийских игр против сборной США. Национальная команда победила американцев со счетом 51:50.

Напомним, в 2017 году на основе событий тех лет был снят фильм «Движение вверх».

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В Лас-Вегасе обокрали грузинского бойца ММА Двалишвили
22 января 2024, 17:13

Фото: iStock/djedzura

В Лас-Вегасе обокрали грузинского бойца ММА, об этом сам пострадавший Мераба Двалишвили рассказал на своей странице в социальной сети.
Двалишвили опубликовал в сети кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён момент совершения преступления.

«Вчера вечером я не закрыл дверь машины, а какие-то неудачники проверяли двери машин в моем районе. Они украли мой бумажник. Они вернулись, чтобы попытаться угнать машину, но мой сосед напугал их, они побежали как трусы», — написал боец.

Он также признал местных жителей, которые узнают лица людей на обнародованных Двалишвили, обратиться к нему, чтобы помочь в поимке воров. По его словам, он намерен явиться домой к злоумышленникам и «заняться делом».

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В Подмосковье состоятся соревнования по лыжам «Кубок олимпийского чемпиона А.Легкова»
22 января 2024, 16:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдёт Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова по лыжным гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут 28 января в Наро-Фоминском городском округе в тюбинг-парке «Елагино».

В гонке примут участие прядка двух тысяч человек.

«Для участников будут подготовлены несколько дистанций, подходящих разным возрастным категориям и уровням подготовки — 1, 3, 5 и 10 км. На масс-старт смогут выйти любители лыжного спорта от 10 лет и младше, а самая возрастная группа начинается с 61 года. Стиль прохождения дистанций — свободный», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что для всех желающих перед заездами проведут мастер-класс от Александра Легкова, а после финиша смогут получить автограф знаменитого спортсмена.

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Подмосковная команда по следж-хоккею «Феникс» выиграла «Кубок сильных духом»
22 января 2024, 14:26

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные следж-хоккеисты выиграли первый трофей в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили 21 января На ледовом катке возле ДК «Яуза» в городском округе Мытищи. В матче приняли участие команда Московской области «Феникс» и «Белые медведи» из Москвы.

«По итогам проведенного матча победу со счетом 4:1 одержали хоккеисты из Подмосковья и завоевали «Кубок сильных духом», который стал первым трофеем в активе клуба Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области в 2024 году», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что в ирге приняли участие действующие спортсмены паралимпийской сборной России.

Кроме этого, команда-победитель СХК «Феникс» является самым титулованным клубом России. На счету клуба семь чемпионских титулов.

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Подмосковная спортсменка Левчук стала победительницей первенства России по фехтованию
22 января 2024, 13:26

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная фехтовальщица Милана Левчук стала победительницей первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
21 января прошло личное первенство России по фехтованию среди кадетов до 18 лет прошло в Орле.

По итогам поединков Милана Левчук из Московской области завоевала золотую медаль.

«Милана Левчук в четвертьфинале уверенно одолела Арину Королёву из Санкт-Петербурга со счётом 15:6. В полуфинальной стадии подмосковная рапиристка взяла верх над представительницей Курской области Мариам Курасбедиани – 15:9. И в финале Милана смогла нанести сокрушительное поражение еще одной представительнице Санкт-Петербурга Серафиме Белоусовой», — отметили в ведомстве.

Стоит подчеркнуть, что 23 января состоятся командные соревнования в рамках первенства России по фехтованию.

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Представители Подмосковья завоевали золото на первенстве России по самбо
22 января 2024, 12:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Две золотые медали завоевали подмосковные самбисты на первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет проходило в Нижегородской области.

В соревнования приняли участие около 450 спортсменов из 8 округов России. По итогам первенства представители Московской области выиграли два золота.

«Чемпион мира 2023 года Эльмира Кахраманова из Воскресенска вновь доказала свое превосходство и завоевала золотую медаль в весовой категории 59 кг. Второе «золото» на счету представителя региона Степана Солдатенкова из Королёва в весовой категории свыше 98 кг», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что победители соревнований будут представлять страну в составе сборной на Играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 16 июня 2024 года.

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Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате России по борьбе
22 января 2024, 11:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Борцы-классики из Московской области завоевали четыре медали на чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по греко-римской борьбе прошел с 17 по 21 января в Наро-Фоминске.

В соревнованиях приняли участие свыше 300 борцов из 56 регионов России. По итогам схваток представители Московской области завоевали одну золотую и три бронзовые медали.

«Призёр Олимпийских игр в Токио, чемпиону мира и Европы Сергей Емелин завоевал золото в весовой категории до 63 килограммов, одолев представителя Кабардино-Балкарии. В весе до 60 килограммов бронзу получил Андрей Иванов. Кроме этого, в категории до 67 килограммов на третью ступень пьедестала поднялся Адам Гаужаев, а в категории до 77 килограммов третье место занял Адлет Тюлюбаев», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общекомандном зачете Московская область стала бронзовым призером.

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Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о своём будущем
Тренер Гильермо Абаскаль: Я остаюсь в московском «Спартаке»
22 января 2024, 11:02

Фото: istockphoto/efks

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Срок соглашения с испанским специалистом истекает в июне 2025 года.
Такое заявление тренер «красно-белых» был вынужден сделать на фоне появившихся слухов об интересе к его фигуре со стороны испанского «Кадиса», борющегося за выживание в «Ла Лиге». Причём, по оценкам экспертов, вариант с переходом в клуб-аутсайдер испанского чемпионата был бы хорошим исходом как для «Спартака», так и для самого Абаскаля.

Тренировать команду одного из ведущих европейских чемпионатов, пусть даже заштатную, приглашают далеко не каждый день. Если бы испанскому специалисту удалось удержать «Кадис» от вылета во второй дивизион, это дало бы ему шанс засветиться в тренерском цехе и получить предложение от клуба рангом повыше. В московской же команде тренер-новатор и экспериментатор в этом сезоне не добился значимых успехов — «Спартак» перед весенней частью чемпионата занимает пятое место с отставанием в восемь очков от лидера. Плюс неважная обстановка в раздевалке и конфликты с лидерами столичной команды. Руководство «красно-белых» напрямую заявляет о наличии «плана Б» в случае провала Абаскаля.

Единственное, что могло удержать испанца от ухода в «Ла Лигу» — очень приличный контракт. В Москве Абаскаль получает за сезон полтора миллиона евро. «Кадис» такие деньги платить тренеру, конечно, не в состоянии. Возможно, именно материальный фактор стал решающим в продолжении спартаковской главы в карьере Гильермо Абаскаля.

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Самбистка из Мытищ Кахраманова стала чемпионкой России
22 января 2024, 10:11

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Мытищинская спортсменка Эльмира Кахраманова выиграла чемпионат России по самбо среди молодёжи до 24 лет. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Наша гордость, заслуженный мастер спорта России и чемпионка мира 2023 года Эльмира Кахраманова подготовку к соревнованиям проходила на сборах в Подмосковье. Благодаря этой победе мытищинская самбистка вошла в обновлённый состав сборной России и выступит на играх БРИКС в Казани», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Соревнования прошли в городе Кстово Нижегородской области.

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В Московской области состоится этап чемпионата России по гонкам на льду
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