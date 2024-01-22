Подмосковный фигурист Попов стал вице-чемпионом России по прыжкам

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам прокатов Иван Попов из Люберец стал обладателем серебра — он набрал 66,61 балла.
«Крутой формат соревнований - соревнуемся в том, кто что умеет. В первый раз я даже отборочные не прошел, а на этот раз получилось пройти в финал, и это неожиданно для меня - перед этим стартом я готовился всего три дня из-за болезни. С возрастом прыгать тяжелее. Рост выше, вес больше. Пацаны маленькие, они восстанавливаются чуть быстрее, чем мы. Поэтому было немножко тяжело», – поделился Иван Попов.
Стоит отметить, что Иван является самым взрослым призером соревнований по прыжкам.
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