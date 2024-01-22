Спортсменка из Подмосковья стала серебряным призёром этапа Кубка России по биатлону

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная биатлонистка стала призёром этапа Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по биатлону проходит с 16 по 22 января в Ижевске.
В большом масс-старте на 12 километров подмосковная спортсменка Полина Шевнина из Московской области заняла второе место, уступив представительнице Тюменской области.
Стоит отметить, что на соревнованиях девушка представляла подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.
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В большом масс-старте на 12 километров подмосковная спортсменка Полина Шевнина из Московской области заняла второе место, уступив представительнице Тюменской области.
«Хочу сказать спасибо своему мужу, который приехал сюда за пять минут до гонки. Я сначала бросила бороться, а потом вспомнила, как Сережа в 2004 году в масс‑старте выбивал бронзу в Оберхофе. Мне это придало сил.<…> Я включалась на последнем подъеме, такая трасса, нужно было искать, где вырваться. Как говорится, все силы отдала на трассе<…>», – поделилась Полина Шевнина.
Стоит отметить, что на соревнованиях девушка представляла подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.
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